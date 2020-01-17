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Dünya
Haber Giriş: 17.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

BM uyardı: Rekor sıcak uyarısı

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BM uyardı: Rekor sıcak uyarısı

SON 10 yılda en yüksek sıcaklıkların kaydedildiğini duyuran Birleşmiş Milletler, 2020’den itibaren aşırı doğa olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İklim değişikliğine ilişkin uluslararası kurumların verilerine işaret eden BM Dünya Meteoroloji Örgütü, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, okyanuslardaki ısınma ve asitlenmenin yanı sıra anormal hava koşulları görülebileceği uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, iklim değişikliğine bağlı olarak, küresel sıcaklıklardaki artışın ‘korkunç sonuçları’ olduğu belirtildi.

FALEKET HABERCİSİ AVUSTRALYA

Avustralya’da görülen geniş çaplı yangınları değerlendiren Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Direktörü Petteri Taalas, “Ne yazık ki 2020’de ve gelecek on yıllarda, atmosferde sera gazı salımı da dahil rekor seviyede sıcaklıklara şahitlik edeceğiz” dedi.

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