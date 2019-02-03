BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos, Türkiye’ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı’ncaÿBirleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos’un yarın Türkiye’ye geleceği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos’ın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine Türkiye’ye geleceği belirtilerek, "Sayın Bakanımızın Yüksek Temsilci Moratinos ile yapacağı görüşmede, Türkiyenin 2005 yılından bu yana eş-sponsorluğunu yürüttüğü Medeniyetler İttifakı girişimi kapsamında önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetlerin istişare edilmesi öngörülmektedir" denildi.
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