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    BM İyi Niyet Elçisi Jolie, Ürdün'de

    AMMAN (AA)
    28.01.2018 - 22:53 | Son Güncelleme:

    Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Ürdün'ün kuzeyinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı Ez-Zateri Kampı'nı ziyaret etti.

    Suriyeli mültecilerin kaldığı Ez-Zateri Kampı'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Jolie, "Buraya her geldiğimde aynı tabloyu görmem çok acı verici. Uluslararası toplum, sığınmacıların acısını ve kamplarda zor şartlar altında nasıl yaşadığını görmek için buraya gelmeli." dedi. 

    Jolie, Suriye krizine ilişkin de "Kriz devam ediyor ve sona ereceğini umuyoruz. Suriye krizine bir çözüm bulunmalı." dedi. 

    Suriye ile 375 kilometre sınırı bulunan Ürdün'de 618 bini BMMYK'da kayıtlı bir milyon 300 bin Suriyeli sığınmacı kalıyor. 

    Etiketler: Angelina Jolie , BM
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