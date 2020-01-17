BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri İdlib'deki saldırıları kınadı

BM İnsan Hakları Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İdlib gerginliği azaltma bölgesine saldırıların derhal durdurulması, tüm sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Bachelet, ateşkese rağmen sivil can kayıplarına yol açan saldırıları kınadığını belirterek, "Ateşkes arayışı tabii ki teşvik edilecek ancak bu anlaşma, geçen yılki gibi yine sivilleri koruyamadı. Hem havadan hem de karadan gelen füze saldırılarında sivillerin öldürülmesi kaygı verici. Evde, iş yerinde, pazarlarda ve okullarda günlük aktivitelerini gerçekleştiren kadınlar, erkekler ve çocuklar anlamsız şiddete maruz kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

"HAVA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR"

Açıklamada ayrıca, 12 Ocak'ta, rejimin kontrolündeki Halep'te birkaç yerleşim bölgesini vuran saldırılarda dört sivilin öldürüldüğü ve ikisi çocuk üç kişinin de yaralandığı anımsatıldı.

13 Ocak'ta, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolü altındaki Dana bölgesinde bir füzenin eve çarpması üzerine bir sivilin öldüğü aktarılan açıklamada, 15 ve 16 Ocak'ta BM İnsan Hakları Ofisinin hava saldırılarının devam ettiğini gösteren bilgiler aldığı kaydedildi.

Açıklamada, İdlib bölgesindeki hava saldırıları nedeniyle 15 Ocak'ta ikisi çocuk, en az 15 erkek sivilin öldürüldüğü, 18 çocuk ve 4 kadın da dahil olmak üzere 60'dan fazla kişinin yaralandığı vurgulandı.

Aynı gün başka bir hava saldırısının Idlib'in güneyindeki Eriha ilçesini vurduğu ve iki kadın ile üç erkek de dahil olmak üzere yedi sivilin yaraladığı belirtilen açıklamada, bölgedeki bir okulun da ağır hasar gördüğü aktarıldı.

BM İnsan Hakları Ofisi, 29 Nisan 2019 ile bu yıl 15 Ocak tarihleri ​​arasında İdlib ve çevresindeki bölgelerde 293 kadın ve 433 çocuk dahil olmak üzere bin 506 sivilin öldürüldüğünü duyurdu. Ofisin açıklamasında 17'si kadın ve 22'si çocuk olmak üzere 75 sivilin, rejim güçlerinin kontrolündeki bölgelerde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 100 binlerce kişinin şiddet yüzünden yerinden edildiği ve çatışma bölgelerinden kaçmak zorunda kaldığı, bazılarının da İdlib'in kuzeyindeki bölgelere kaçtığı ifade edilerek bir kısım Suriyelinin ise Halep'in kuzeyindeki askeri muhaliflerin kontrolünde olan bölgelere sığındığı bildirildi.