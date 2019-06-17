BM: İdlib'deki 3 milyon kişi risk altında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBM: İdlib'deki 3 milyon kişi risk altında
GeriDünya BM: İdlib'deki 3 milyon kişi risk altında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
17.06.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

BM: İdlib'deki 3 milyon kişi risk altında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BM: İdlib'deki 3 milyon kişi risk altında

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatının korunması gerektiğini vurgulayarak, "İdlib bölgesinde yaşayan 3 milyon kişi risk altında." dedi.

Grandi, Suriye'de rejim güçleri ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik yoğun saldırılarına ilişkin AA muhabirinin sorularını cevapladı.

"Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatının korunması gerekiyor çünkü şu anda ortaya çıkan yerinden edilmelerden çok endişeliyiz." diyen Grandi, "İdlib bölgesinde yaşayan 3 milyon kişi risk altında. Bu bir sorun." ifadesini kullandı.

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis'in Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaların yoğunlaşması halinde 2 milyon kadar sivilin Türkiye’ye girmek isteyebileceği uyarısında bulunmasını da değinen Grandi, bu konuda herhangi bir tahminde bulunmayı tasvip etmediğini kaydetti.

"İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMASI BÖLGESİ"NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.

Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'in il merkezi, mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçmişti. İdlib, rejimin en yoğun olarak hedef aldığı bölgelerin başında yer aldı.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti.

Rejim güçleri, İdlib'in güneydoğusundaki Sincar beldesi, Ebu dali, Hicaz, Resim el Abit, Remle, Um Cureyn köyleri ile Ebu Zuhur Havaalanı'nı 2018'in yılının başında ele geçirmişti. Böylece rejim güçleri, yoğun saldırıları neticesinde, İdlib ili sınırları içine, güneydoğu yönünden girmişti.

Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin saldırıları karşısında, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta devam ediyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana 126 sivilin yaşamını yitirdiğini, 325'ten fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
İran uranyum zenginleştirme limitini 27 Haziran'da aşacağını açıkladı
"Türkiye de Venezuela'daki barış için Oslo sürecine dahil olmalı"
Ankara'da kritik Türkiye-Yunanistan zirvesi
Sudan'ın devrik lideri Beşir darbeden sonra ilk kez görüntülendi