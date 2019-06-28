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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
28.06.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

BM Genel Sekreteri Guterres’den G20 Zirvesi liderlerine çağrı

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BM Genel Sekreteri Guterres’den G20 Zirvesi liderlerine çağrı

BM Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan ancak ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın sürdürülmesi ve Körfez'deki gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan ancak ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın sürdürülmesi ve Körfez'deki gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

Guterres, Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da başlayan G20 Zirvesi marjında basına yaptığı açıklamada, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın bir istikrar faktörü olduğunu belirterek, "bu anlaşmayı korumanın çok önemli olacağını" söyledi.

Körfez'deki gerilimin azaltılması ve olası bir çatışmadan kaçınılmasını talep eden Guterres, bölgede muhtemel bir çatışmanın, G20'ye katılan liderler için büyük bir endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

LİDERLERE ADİL VE İSTİKRARLI REFORMLAR KONUSUNDA HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Guterres, G20 Zirvesi'ne katılan liderlere hitaben kaleme aldığı mektupta, G20 ülkelerine, küresel finansal güvenlik ağını güçlendirmek ve küresel ekonominin direncini artırmak için adil ve istikrarlı reformlar konusunda harekete geçme ve "eşit büyümeyi teşvik etme" çağrısı yaptı.

Dünya birtakım büyük sorunları çözme konusunda ilerleme kaydetmiş olsa da bu durumun yeterince hızlı gerçekleşmediğini vurgulayan Guterres, iyi planlar ve vizyon olsa da “düşünmeye değil harekete geçmeye" ihtiyaç olduğunu belirtti.

Guterres, hızlı ve eşit bir ekonomik büyüme inşa edilmeli ki "dünyanın 'pas kuşağında' yaşayan kişiler geride kalmasın” ifadesine yer verdi.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginliğin, bu ay içinde Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırılar ve ABD'ye ait insansız hava aracının Hürmüz Boğazı'nda düşürülmesiyle çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor.

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