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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
12.04.2018 - 09:11, Son Güncelleme:

BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye'deki durumun kontrolden çıkmasından kaçının

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BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye'deki durumun kontrolden çıkmasından kaçının

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini Suriye'deki durumun kontrolden çıkmasından kaçınmaları konusunda uyardı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin büyükelçilerine, "şu anki çıkmazın riskleri konusundaki derin endişelerini" ve "durumun kontrolden çıkmasının önlenmesi ihtiyacını" ilettiğini kaydetti.

Genel Sekreter, "Unutmamalıyız ki, en nihayetinde, çabalarımız Suriye halkının çektiği korkunç acıyı sonlandırma üzerine olmalı" ifadelerini kullandı.

Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi, ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa.

Suriye'nin Doğu Guta bölgesine kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarının ardından, ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye askeri müdahalesi gündemde.

ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü, Suriye'ye atılacak füzeleri vuracağını söyleyen Rusya'ya "hazırlanması" çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dünyadaki durumun endişe verici bir hâl aldığını ve sağduyunun galip gelmesini umduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres: Suriyedeki durumun kontrolden çıkmasından kaçının

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Suriye'ye olası müdahaleyle ilgili nihai kararın henüz verilmediği, tüm seçeneklerin masada olduğu belirtildi.

İngiltere'nin de bugünkü bakanlar kurulu toplantısının ardından Suriye'ye olası bir askeri müdahale ile ilgili bir karar alması bekleniyor.
Cumartesi akşamı Şam yakınlarındaki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesine kimyasal silahlarla düzenlendiği ve onlarca kişinin ölümüne yol açtığı iddia edilen saldırıdan ABD, Suriye hükümetini sorumlu tutuyor.

Suriye ise iddiaları reddediyor.

'GÜVENLİK KONSEYİ'NDE KARARA VARILAMAMASINDAN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM'

Antonio Guterres yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nde kimyasal saldırı iddialarının araştırılması için bir karara varılamamasından duyduğu "üzüntüyü" de dile getirdi.

Guterres, "Güvenlik Konseyi'ndeki gelişmeleri yakından takip ediyordum ve bu konuda Konsey'in bir anlaşmaya varamamasından üzüntü duyuyorum" dedi.

ABD'nin kimyasal saldırı iddialarının araştırılması için BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu tasarıyı Rusya veto etmişti.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia ABD'yi bu tasarıyı 'Suriye'ye karşı müdahale için bahane olarak kullanmakla' suçlamıştı.

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