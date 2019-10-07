BM Genel Sekreter Yardımcısı: Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız
BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis, TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı ile ilgili olarak ''Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız. Türkiye insani konularda bize gerekli güvenceleri verdi" dedi.
BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis, TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatına ilişkin, "Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız." açıklamasında bulundu.
"Türkiye insani konularda bize gerekli güvenceleri verdi"
Moumtzis söz konusu olası harekat hakkında, "Türkiye insani konularda bize gerekli güvenceleri verdi." şeklinde konuştu.
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