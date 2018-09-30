BM Genel Kurulu’na 5 dilde hitap etti
Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, katılımcılara 5 farklı dilde hitap etti.
Arapça’nın BM’nin resmi dillerinden biri olduğunu hatırlatan Karin Kneissl, savaş ve çatışma ortamlarında yaşayanların seslerinin duyulmasını amaçladığı için konuşmasına bu dilde başladığını söyledi. Ortadoğu haritasının Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra petrol hatlarına göre belirlendiğine ve Ortadoğu’daki devletleri petrol işinin şekillendirdiğine dikkati çeken Kneissl, “Ortadoğu’daki savaşlar petrol yüzünden çıktı ve Suriye de bu savaşların yarattığı istikrarsızlığın son kurbanıdır” dedi. Kneissl, konuşmasına Fransızca, İspanyolca, İbranice ve İngilizce devam etti. Avusturyalı bakan konuşmasında iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği ve İran nükleer anlaşması gibi pek çok küresel soruna dikkati çekti.
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