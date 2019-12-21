BM: Durum alarm verici
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de Esad rejimi ve destekçilerinin hava saldırılarının sürdüğünü belirterek sahadaki durumun ‘alarm verici’ olduğunu söyledi.
BM Güvenlik Konseyi’ni Suriye’ye ilişkin bilgilendiren Mueller, ülkenin birçok yerinde insani durumun bu yılın başına göre çok daha kötü olduğuna dikkati çekti. Muller, Suriye’ye sınır ötesi yardımlar yapılmasını sağlayan BM Güvenlik Konseyi kararının yıl sonuna kadar yenilenmesi gerektiğine de değindi. Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da konseyde yaptığı konuşmada, İdlib’de gerginliğin endişe verici olduğunu, yeni göç dalgasını tetiklediğini söyledi. İdlib’de 50 bin kişinin çatışmalar nedeniyle sınıra doğru hareket ettiğini ifade eden Sinirlioğlu, gerginliğin azaltılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini kaydetti.
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