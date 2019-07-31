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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: AP
31.07.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

BM: Denizde mahsur kalan 15 kişi açlık ve susuzluktan öldü

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BM: Denizde mahsur kalan 15 kişi açlık ve susuzluktan öldü

Birleşmiş Milletler, Yemen açıklarında terk edilen göçmen teknesinde en az 15 kişinin açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiğini, bazılarının ise boğulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, Yemen'e gizlice sokulmaya çalışılan en az 15 Etiyopyalının teknelerinin bozulmasıyla denizde 1 hafta boyunca terk edilmesi sonucu açlık ve susuzluktan hayatlarını kaybettiği bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yaşanan olaydan sağ kurtulanlar olduğunu, bazılarının ise boğularak öldüğünü bildirdi. IOM, Yemen'e ulaşan bazı göçmenlerin ise tıbbi destek alamadan hayatını kaybettiğini belirtti.

IOM tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, "İnsan kaçakçılarının göçmenleri taşıdığı tekne bozulduğunda Cibuti'den Yemen'e gidiyorlardı. Hayatta kalanlar, bazılarının açlık ve susuzluktan, bazılarının ise hayatlarına son vermek isteyenlerin suya atlamasıyla boğularak öldü, Yemen'e ulaşabilenler ise sağlık hizmetlerine ulaşamadı" ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık 90 kişiyi taşıyan tekne Yemen'in Aden şehrine dün ulaştı.

Yemen 4 yıldan fazla bir süredir on binlerce insanın ölümüne neden olan ve ülkeyi kıtlığın eşiğine iten bir iç savaşın içinde. Ancak çoğunlukla Afrika'dan gelen binlerce göçmen, ülkelerindeki yoksulluk ve işsizlikten kurtulma umuduyla zengin Körfez Arap ülkelerine gitmek için her yıl buraya geliyor.

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