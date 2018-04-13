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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA)
13.04.2018 - 23:44, Son Güncelleme:

BM bu uyarıyı yaptı: 2 milyon kişi Türkiye sınırına yığılır

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BM bu uyarıyı yaptı: 2 milyon kişi Türkiye sınırına yığılır

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, İdlib'de çatışmaların devam etmesi durumunda iki milyon kişinin Türkiye sınırına doğru yöneleceğini belirterek, bunun Türkiye üzerinde muazzam baskı oluşturacağı uyarısında bulundu.

Moumtzis, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından beri insani durumun hiç olmadığı kadar kötüleştiğini ve bu yılın başından beri 700 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

İdlib'de geçen aralık ayından beri 400 binden fazla kişinin kentin güneyinden merkezine kaçtığını, Doğu Guta'dan ayrılan 60 bin kişilik muhalif grubun da aileleriyle İdlib'e geldiğini ve iki milyondan fazla kişinin bulunduğu İdlib'de insanları barındırmakta güçlük çektiklerini anlatan Moumtzis, "İdlib'de çatışmalar sürerse Türkiye sınırında iki milyon kişi görme ihtimalimiz var. Bu da Türkiye üzerinde muazzam bir baskıya neden olur.” dedi.

AFRİN AÇIKLAMASI

Moumtzis, Afrin'deki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede de şunları söyledi:

"Afrin'den ayrılanların bir kısmı geri döndü. Afrin'e dönmek isteyenlerin bir kısmı Tel Rıfat'taki kontrol noktalarında rüşvet vermek zorunda kaldıklarını, Kürt yetkililerin (PYD/PKK) ayrılmalarına izin vermediğini anlattı.” 

 

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