BM: "Avrupa Birliği’nin Libya’ya ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz”
Birleşmiş Milletler'in Libya’daki Destek Misyonu ‘UNSMIL’, Avrupa Birliği Dış İlişkeler Konseyi’nin Libya’ya yaptığı ateşkes çağrısının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.
UNSMIL, Avrupa Birliği’nin Libya’da çarpışan taraflara ateşkes çağrısının memnuniyetle karşılandığını belirterek, Trablus’a yapılan saldırıların ve şiddeti sürdürmenin yalnızca BM'nin Libya barış görüşmelerine değil, uluslararası barışa da bir tehdit olduğunu söyledi. BM, AB’nin Libya’daki ihtilaflı tarafların Birleşmiş Milletler'le koordineli bir şekilde ateşkes çağrısı yapmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, saldırılarda sivil ayrımı yapılmamasının savaş suçlarına sebep olacağı uyarısında bulundu.
AB Konseyi'nin toplantısından önce Libya Başbakanı Fayez El Saraj ile görüşen AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB’nin tek sesle konuştuğuna vurgu yaptı. Mogherini, "Libya Milli Ordusu LNA'nın Tripoli’ye saldırması ve başkent civarındaki çatışmalar uluslararası barışa ciddi bir tehdit oluşturup, Libya halkını ve uluslararası toplumu hedef alan terörist faaliyetlere yol açar. Libya’daki krize askeri bir çözüm yok. Ancak Libya’daki krize bir çözüm var. Bu BM’nin sağladığı bir diyalogla sağlanır. AB’nin bütün üyeleri adına vermek verdiğim bu mesaj, bizim Birleşmiş Milletler'in Temsilcisi Ghassan Salamé’ye desteğimizin kararlılığını gösteriyor” dedi.
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