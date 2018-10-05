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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.10.2018 - 17:22, Son Güncelleme:

BM, Arakanlı Müslümanları sınır dışı eden Hindistan'a tepki gösterdi

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BM, Arakanlı Müslümanları sınır dışı eden Hindistan'a tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler, Hindistan'dan Myanmar'a sınır dışı edilen 7 Arakanlı Müslüman'ın emniyet ve güvenliğinden derin endişe duyulduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) yasa dışı yollarla Hindistan'a giren ve 2012 yılında tutuklanan 7 Arakanlı Müslüman'ın Myanmar'a sınır dışı edilmesi konusunda açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'ın 7 Arakanlı Müslüman'ı sınır dışı etmesine tepki gösterdi.

Sözcü Mahecic, "BMMYK, perşembe günü (dün) Hindistan'dan Myanmar'a iade edilen Myanmar uyruklu 7 kişinin emniyet ve güvenliğinden çok büyük endişe duyuyor. BMMYK, bu kişilerin Myanmar'a hangi koşullarda iade edildiğinin açıklığa kavuşturulması hususunda (Hindistan) yetkililerinden açıklama bekliyor." dedi.

Sınır dışı edilen Arakanlı Müslümanlar'ın Myanmar'da hangi bölgeye götürüldüğünü bilmediklerini dile getiren Mahecic, bu kişilerin sığınma başvurularında yasal haklarını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle Hindistanlı yetkilileri de eleştirdi.

Mahecic, Hindistan'ın farklı bölgelerinde BMMYK'ye kayıtlı yaklaşık 18 bin Arakanlı Müslüman sığınmacı ve mülteci olduğunu sözlerine ekledi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, savunma avukatı Praşant Bhuşan'ın, Myanmar'da zulme uğramaktan endişe eden 7 Arakanlı Müslüman'ın Hindistan'da kalmasına izin verilmesi yönündeki talebini dün kabul etmemişti.

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR'A ETNİK TEMİZLİK

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlılar'ın topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlar'a yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanlar'ın geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlar'ın gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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