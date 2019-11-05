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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.11.2019 - 19:02, Son Güncelleme:

BM acı tabloyu duyurdu! 254 kişi hayatını kaybetti

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BM acı tabloyu duyurdu! 254 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, ülkede 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlerce eylemcinin yaralandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyonu, ülkede 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlerce eylemcinin yaralandığını açıkladı.

BM tarafından yayımlanan "25 Ekim-4 Kasım Irak Gösterileri" raporunda, ülkenin başkenti Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerinde devam eden gösterilerin ikinci dalgasında, 97 eylemcinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Binlerce eylemcinin de gösteriler sırasında yaralandığına dikkat çekilen raporda, 25 Ekim itibarıyla tekrar başlayan gösterilerde, BM'nin protestoculara yönelik birçok hak ihlalini gözlemlediğine yer verildi.

Raporda, güvenlik güçlerince atılan gaz bombasının 16 göstericinin ölümüne neden olduğu kaydedildi.

Raporda açıklamalarına yer verilen BM Irak İnsan Hakları Ofisi Sorumlusu Danielle Bell, "Güvenlik güçlerinin silahsız göstericileri gaz bombasıyla hedef almasının herhangi bir gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı.

BM tarafından 22 Ekim'de yayımlanan "1-9 Ekim Irak Gösterileri" raporunda ise 157 göstericinin hayatını kaybettiği, 5 bin 494 göstericinin yaralandığı bildirilmişti.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başlamıştı.

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerIrak'ın başkenti Bağdat'ta salı günü başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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