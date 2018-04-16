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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.04.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

Bluetooth'a adını veren kralın hazinesi bulundu!

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Bluetooth'a adını veren kralın hazinesi bulundu!

Almanya’nın en büyük adası Rügen’de Danimarka Kralı Harald ‘Mavidiş’ Gormsson’a ait bir hazine keşfedildi. Baltık Denizi’ndeki adada çıkarılan hazinede Viking bilezikleri, broşları, kolyeleri, yüzükleri, bir Thor çekici ve 500 ila 600 civarı madeni para bulunuyor.

Kral Harald, Danimarka’nın geleneksel dinini terkedip ülkeye Hıristiyanlığı getirmesiyle biliniyor. 910-987 yılları arasında yaşayan Kral Harald, dişlerinin rengi nedeniyle Bluetooth (Mavi Diş) lakabını almıştı.

AMATÖR ARKEOLOG VE ÖĞRENCİSİ TESPİT ETTİ

Bu önemli keşfi, amatör arkeolog Rene Schoen ve 13 yaşındaki öğrencisi Luca Malaschnitschenko yaptı. İkili, ocak ayında bölgede metal detektörlerle arama yaparken, önce değersiz bir alüminyum sandıkları bir parça buldu. Ancak biraz daha inceleyince bunun gümüş olduğunu anladılar.

Geçtiğimiz hafta sonunda ise bölgede geniş çaplı bir kazı yapıldı ve kralın hazinesi ortaya çıkarıldı. Bugün akıllı telefonlarda ve laptoplarda bulunan Bluetooth teknolojisinin adı da Kral Harald’ın lakabından geliyor. Jim Kardach adlı Inter mühendisi, okuduğu bir kitaptan Kral Harald’ın Danimarka’yı birleştiren lider olduğunu öğrenince kendilerinin de teknolojik cihazlar arasında bağ kurmak üzere çalışma yapmalarından hareketle bu ismi seçmişti. 

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