Bluetooth'a adını veren kralın hazinesi bulundu!
Almanya’nın en büyük adası Rügen’de Danimarka Kralı Harald ‘Mavidiş’ Gormsson’a ait bir hazine keşfedildi. Baltık Denizi’ndeki adada çıkarılan hazinede Viking bilezikleri, broşları, kolyeleri, yüzükleri, bir Thor çekici ve 500 ila 600 civarı madeni para bulunuyor.
Kral Harald, Danimarka’nın geleneksel dinini terkedip ülkeye Hıristiyanlığı getirmesiyle biliniyor. 910-987 yılları arasında yaşayan Kral Harald, dişlerinin rengi nedeniyle Bluetooth (Mavi Diş) lakabını almıştı.
AMATÖR ARKEOLOG VE ÖĞRENCİSİ TESPİT ETTİ
Bu önemli keşfi, amatör arkeolog Rene Schoen ve 13 yaşındaki öğrencisi Luca Malaschnitschenko yaptı. İkili, ocak ayında bölgede metal detektörlerle arama yaparken, önce değersiz bir alüminyum sandıkları bir parça buldu. Ancak biraz daha inceleyince bunun gümüş olduğunu anladılar.
Geçtiğimiz hafta sonunda ise bölgede geniş çaplı bir kazı yapıldı ve kralın hazinesi ortaya çıkarıldı. Bugün akıllı telefonlarda ve laptoplarda bulunan Bluetooth teknolojisinin adı da Kral Harald’ın lakabından geliyor. Jim Kardach adlı Inter mühendisi, okuduğu bir kitaptan Kral Harald’ın Danimarka’yı birleştiren lider olduğunu öğrenince kendilerinin de teknolojik cihazlar arasında bağ kurmak üzere çalışma yapmalarından hareketle bu ismi seçmişti.
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