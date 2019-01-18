Blackwater’dan Suriye teklifi: ABD askerinin yerine taşeron

IRAK savaşı esnasında ABD ordusuyla birlikte ülkeye gönderilen özel askeri güvenlik şirketi Blackwater’ın sahibi Eric Prince, Suriye’deki ABD askerlerinin, özel güvenlik şirketine bağlı savaşçılarla değiştirilmesi önerisinde bulundu. Trump’ın Suriye’den çekilme kararına muhalefet ettikten sonra istifa eden eski ABD Savunma Bakanı James Mattis’in karşı çıktığı ‘özel ordu’ fikrinin, Mattis’in istifa etmesinden sonra yeniden güçlü bir şekilde gündeme gelmesi dikkat çekti.

Prince, Suriye’den ABD askerlerinin çekilmesiyle oluşacak boşluğun şirketin savaşçılarıyla değiştirilebileceğini, bunun ABD’nin üzerinden büyük bir mali yükü kaldıracağını söyledi. Trump’a yakın ‘Fox Business’ kanalına konuşan Prince, “ABD’nin Suriye’de uzun vadede kalmak gibi bir yükümlülüğü yok. Buna karşın sahadaki müttefiklerimizi yalnız bırakmanın iyi bir fikir olmadığını düşünüyorum” ifadesini kullandı. ABD basını, Prince’nin ‘müttefik’ ifadesiyle terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’yi kastettiğini yazdı. Prince, özel güvenlik şirketine bağlı savaşçıların kullanılmasının hem Suriye’den çekilen Trump’ın seçim vaadini yerine getireceğini hem de bölgede bir koruma sağlanabileceğini belirtti.

Eric Prince

TRUMP DÜŞÜNDÜ

Irak savaşındaki sivil katliamının ardından Ortadoğu’dan uzak kalan Blackwater savaşçılarının Afganistan’a gönderilmesi fikrini Mayıs 2017’de Wall Street Journal’daki makalesinde gündeme getiren Prince, Trump yönetiminin ülkedeki savaşı özel şirketlere devrederek büyük bir mali yükten kurtulacağını savunmuştu. Askeri harcamaların düşürülmesi konusunda ‘takıntılı’ olan Trump’ın Ortadoğu’daki savaşları özelleştirme ihtimali ABD’deki bazı kesimlerde endişe yaratıyor. NBC News’da Ağustos 2018’de yer alan haberde, Trump’ın, Prince’in Afganistan’daki ‘savaşı özelleştirme’ önerisiyle ilgilendiği öne sürülmüştü. ABD merkezli saygın Military Times haber sitesi, Suriye’den çekilme kararı ile Mattis’in istifa ettiği süreçte Blackwater şirketinin Recoil dergisine ‘Geri dönüyoruz’ şeklinde ilan vermesinin oldukça dikkat çekici olduğunu yazdı.

DİĞERLERİ DE GİTTİ

Beyaz Saray’da Mattis’in yanı sıra, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ın da ‘Blackwater fikrine’ karşı olduğu, son dönemde yaşanan istifaların Trump’ı Blackwater ihtimaline yaklaştırdığı belirtiliyor. ABD’li eski asker ve ‘Özel Ordular ve Dünya Düzeni için Anlamı’ kitabının yazarı Sean McFate ise Prince’in uzun süredir Mattis ve diğer isimlerin yönetimden ayrılmasını beklediğini, geçmişte Prince ile Trump’ın baş başa görüşmesinin önüne geçen bu isimlerin ardından Trump’ın ikna edilmesinin daha kolay olacağını iddia etti. Blackwater’ın kurucusu Prince’in seçim döneminde Trump’ın kampanyasına 250 bin dolar bağış yaptığı iddia ediliyor.

NOTLAR

EN BÜYÜK TESİS ONLARIN

Eski bir ABD askeri olan Eric Prince tarafından 1997’de kurulan Blackwater şirketi, Kuzey Carolina’da 28 bin metre karelik alana inşa edilmiş, dünyanın en büyük özel askeri eğitim tesisine sahip. Bu bölgede eğitimi gerçekleşen yaklaşık 20 bin özel savaşçının Irak ve Afganistan savaşlarına gönderildiği biliniyor.

RUS TAŞERONLAR SAHADA

İlk kez Ukrayna krizi esnasında 2014’te ortaya çıkan Rus askeri şirket Wagner’in Suriye’deki izleri Rusya’nın 30 Eylül 2015’te ülkeye müdahalesinin ardından ortaya çıkmaya başlamıştı. Suriye’de 3 bin kadar Wagner savaşçısı olduğu tahmin ediliyor. Rus bayrağı taşımıyorlar; ölümleri durumunda Rusya onları resmi kayıpları arasında açıklamıyor. Wagner şirketi, Ukrayna krizine müdahil olması nedeniyle 2017 yılında ABD Hazine Bakanlığı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarına dâhil edilmişti.

BAĞDAT KATLİAMI AKILLARDA

ABD ordusuyla Irak’ta görev yapan Blackwater’a bağlı güvenlik güçleri 2007’de Bağdat’ta katliam yaparak 17 sivili öldürmüştü. Görüntüleri ortaya çıkan katliamın ardından Irak savaşından çekilen Blackwater, imaj değiştirme çabalarının sonucu olarak ‘Academi’ ismini almıştı. Blackwater’ın eski çalışanı Nicholas Slatten, Irak’taki katliamın ardından Aralık 2018’de kasten adam öldürmekten 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Olay, başta Irak’ta ve ABD’de olmak üzere dünya genelinde öfke yaratmış ve firmayla anlaşma yapan ABD Dışişleri Bakanlığı’na tepki gösterilmişti.

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