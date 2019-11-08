Bizimkisi bir aşk hikâyesi
ABD’li şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga (33) Elle dergisine verdiği röportajda, oyuncu Bradley Cooper (44) ile olan aşk dedikodularına ilişkin konuştu.
Gaga, “Biz bir âşk hikâyesi anlattık. Bir müzisyen ve oyuncu olarak tabii ki insanların birbirimize aşık olduğumuza inanmalarını istedik. Ve insanların bu aşkı Oscar’da da hissetmelerini istedik” dedi. Lady Gaga ve Bradley Cooper birlikte rol aldıkları ‘A Star Is Born’ filminin ardından sık sık birlikte görüntü vermiş, Oscar Ödülleri’nde akıllarda yer eden bir romantik performansa imza atmıştı.
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