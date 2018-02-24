Bizi kandırmışlar! Türkiye’de savaş yok bayram var

SİVİL Toplum kuruluşları tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe verilen destek her geçen gün katlanarak devam ediyor. Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği ve Avrupa Sivil İnsiyatif Platformu da sınırın sıfır noktasında konuşlanan askeri birlikleri ziyaret etti. Şehit aileleriyle birlikte yapılan ziyarette, sıfır noktasında kurbanlar kesildi.

Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mehmet Güner, “Necip bir milletiz. Buradaki birlik ve beraberlikten çok gururlandık” dedi.

DÜĞÜNE GELMİŞİZ

Türkiye’de savaş var diye kandırıldıklarını ifade eden Avrupa Sivil İnsiyatif Platformu Genel Başkanı Sedat Demir, “Bizler Avrupalı Türkler olarak, Evlad-ı Fatihanlar olarak sınıra geldik. Yaklaşık iki gündür bu bölgedeyiz. Bize Avrupa’da basının ve medyanın sunduğu bir şey var. Türkiye’de güney bölgesinde savaş var. Maalesef bizi kandırmışlar. Türkiye’de bir savaş yok. Türkiye’de düğün var. Türkiye’de bayram var. Biz düğüne gelmişiz. Müthiş bir kenetlenme gördük” dedi.