‘Biz de gemilere koyup geri gönderelim’

BAKAN Szijjarto, başkent Budapeşte’de resmi ziyarette bulunan Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ile temaslarının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Macaristan ve Avustralya’nın, coğrafi konumu ve toplumsal yapısının tamamen farklı olmasına rağmen sığınmacı konusunda her iki ülkenin de duruşunun tamamen aynı olduğunu vurguladı.

Szijjarto, AB’nin de Avustralya’nın yaptığı gibi kendi toprakları dışında kuracağı ‘hotspot’ adı verilen mülteci kabul merkezlerinde sığınmacıların iltica başvurularını değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkesinin yasa dış göç konusunda Avustralya’nın attığı adımları hiçbir zaman eleştirmediğini ifade eden Szijjarto, “Her iki ülke de insan kaçakçılarıyla ilgili konularda hemfikir. İnsan kaçakçılığı bitirilmeli. Nasıl ki Avustralya, yasa dışı göçmenleri taşıyan insan kaçakçılarının gemilerini geri gönderdiyse Akdeniz’de de aynısı yapılmalı” diye konuştu.

BM sığınmacı krizinin çözümü için hazırladığı taslağın göçü iyi ve durdurulamaz olarak gösterdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savunan Szijjarto, Macar hükümetinin göçü ‘kötü, tehlikeli ve durdurulabilir’ olarak gördüğünü kaydetti.

Julie Bishop, Peter Szijjarto

‘TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞABİLİRİZ’

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ise sığınmacı konusunda diğer ülkelere ders verme niyetinde olmadıklarını ama talep edildiği takdirde bu konudaki tecrübelerini diğer ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.JİLETLİ TEL ÖRGÜ ÇEKTİ

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu’ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya’nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların ise tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları, Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan’a geri göndermekle suçluyor.