‘Biz birbirimize aşık olduk’
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile görüşmelerine ilişkin, “Birbirimize aşık olduk” ifadelerini kullandı.
Virginia eyaletinde seçim mitingindeki konuşmasında eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Kuzey Kore ile savaşın eşiğinde olduğunu iddia eden ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri ile ilgili olarak, “Çetindim, ama o da öyleydi. Dönüp dolaşıp aynı noktaya geldik ve sonra birbirimize aşık olduk. Bana güzel mektuplar yazdı. Harikalardı. Biz aşık olduk” ifadelerini kullandı. Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 12 Haziran’da Singapur’da bir araya gelmişti. İki liderin yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
PYONGYANG’DAN UYARI
Öte yandan önceki gün Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için Kuzey Kore’ye yaptırımlar yoluyla baskı uyguladığına dikkati çekerek, “ABD’nin devam eden yaptırımları iki ülke arasındaki güvensizliği derinleştiriyor” dedi. Ri, “Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için muhatabımız ABD değil de Güney Kore olsaydı bu süreç tıkanmazdı” değerlendirmesinde bulundu.
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