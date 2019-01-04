Biyopsiye alternatif: Nefesten kanser teşhisi
Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir cihaz sayesinde kanser nefesten teşhis edilebilecek. Henüz taramada görünmeyecek kadar küçük olan tümörleri de tespit etmesi beklenen cihazın senede 10 bin hayatı kurtaracağı öngörülüyor.
İngiliz bilim insanları, kanser teşhisinde klasik biyopsi yöntemini rafa kaldıracak bir cihaz geliştirdi. Kanser şüphesiyle gelen hastaların 10 dakika boyunca nefes alıp vereceği cihazın nefes partiküllerini analiz ederek birkaç gün içinde sonuç verdiği belirtildi. Klasik biyopsinin iki hafta sonra sonuçlanmasına karşın yeni cihazın hastalığın teşhisini önemli oranda hızlandıracağı bekleniyor. Bunun nedeni ise tümörlerin henüz hiçbir taramada görünmeyecekleri kadar küçük oldukları bir aşamada tespit edilmesi.
İngiltere’deki Cambridge Addenbrooke’s Hastanesi’nde 1500 potansiyel kanser hastası üzerinde test edilmeye başlandığı duyurulan cihazın senede 10 bin hayatı kurtaracağı öngörülürken, İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın kanser hastalarının giderlerinden senede 245 milyon sterlin (1 milyar 690 milyon 304 bin TL) kâr edeceği düşünülüyor. Nefes biyopsisi, öncelikle yemek borusu ve mide; daha sonra da prostat, böbrek, karaciğer ve pankreas kanserlerinde denenmeye devam edecek. Nefesteki moleküllerin kanda bulunanlara yakın olmasının keşfedilmesinin ardından geliştirilmeye başlanan cihaz, büyüyen bir tümörün içinde neler olup bittiğini tespit edip izlemeye yarayacak. Bu noktada kanserli hücrelerin açığa çıkardığı atık kimyasallar, ‘nefes biyopsisinin’ temel prensibini oluşturuyor.
KANDAKİ ALKOLÜ ÖLÇER GİBİ
Araştırmacılar, tekniğin kulağa hayal ürünü gibi gelse de tamamen ‘gerçek’ olduğunu, kandaki alkol miktarını ölçmeye yarayan alkolmetrenin, kanser için olanını geliştirdiklerini belirtiyor. Cancer Research UK’in baş araştırmacısı Profesör Rebecca Fitzgerald, “Acilen bu nefes testi gibi yeni araçlar geliştirmemiz gerekiyor. Bu test kanserin çok daha erken tespit ve teşhis edilmesine yardım ederek hastaların yaşam şansını arttıracak” değerlendirmesinde bulundu.
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