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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Biyopsiye alternatif: Nefesten kanser teşhisi

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Biyopsiye alternatif: Nefesten kanser teşhisi

Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir cihaz sayesinde kanser nefesten teşhis edilebilecek. Henüz taramada görünmeyecek kadar küçük olan tümörleri de tespit etmesi beklenen cihazın senede 10 bin hayatı kurtaracağı öngörülüyor.

İngiliz bilim insanları, kanser teşhisinde klasik biyopsi yöntemini rafa kaldıracak bir cihaz geliştirdi. Kanser şüphesiyle gelen hastaların 10 dakika boyunca nefes alıp vereceği cihazın nefes partiküllerini analiz ederek birkaç gün içinde sonuç verdiği belirtildi. Klasik biyopsinin iki hafta sonra sonuçlanmasına karşın yeni cihazın hastalığın teşhisini önemli oranda hızlandıracağı bekleniyor. Bunun nedeni ise tümörlerin henüz hiçbir taramada görünmeyecekleri kadar küçük oldukları bir aşamada tespit edilmesi.

İngiltere’deki Cambridge Addenbrooke’s Hastanesi’nde 1500 potansiyel kanser hastası üzerinde test edilmeye başlandığı duyurulan cihazın senede 10 bin hayatı kurtaracağı öngörülürken, İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın kanser hastalarının giderlerinden senede 245 milyon sterlin (1 milyar 690 milyon 304 bin TL) kâr edeceği düşünülüyor. Nefes biyopsisi, öncelikle yemek borusu ve mide; daha sonra da prostat, böbrek, karaciğer ve pankreas kanserlerinde denenmeye devam edecek. Nefesteki moleküllerin kanda bulunanlara yakın olmasının keşfedilmesinin ardından geliştirilmeye başlanan cihaz, büyüyen bir tümörün içinde neler olup bittiğini tespit edip izlemeye yarayacak. Bu noktada kanserli hücrelerin açığa çıkardığı atık kimyasallar, ‘nefes biyopsisinin’ temel prensibini oluşturuyor.

Biyopsiye alternatif: Nefesten kanser teşhisi

KANDAKİ ALKOLÜ ÖLÇER GİBİ

Araştırmacılar, tekniğin kulağa hayal ürünü gibi gelse de tamamen ‘gerçek’ olduğunu, kandaki alkol miktarını ölçmeye yarayan alkolmetrenin, kanser için olanını geliştirdiklerini belirtiyor. Cancer Research UK’in baş araştırmacısı Profesör Rebecca Fitzgerald, “Acilen bu nefes testi gibi yeni araçlar geliştirmemiz gerekiyor. Bu test kanserin çok daha erken tespit ve teşhis edilmesine yardım ederek hastaların yaşam şansını arttıracak” değerlendirmesinde bulundu. 

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