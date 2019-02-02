Bitmeyen ayin pes ettirdi
Hollanda’da sınır dışı edilmek istenen Ermeni aile için kilisede 96 gün 24 saat boyunca yapılan ayin, hükümetin ailenin kalmasına izin vermesiyle sona erdi.
650 din adamı tarafından gerçekleştirilen ayin sonucunda hükümet göç yasasında değişikliğe giderek ailenin kalması için gereken adımı attı. Hükümet, benzer şekilde sığınma talepleri kabul edilmeyerek sınır dışı edilmesi kararı alınan 700 çocuğun dosyasına yeniden bakılacağını açıkladı. Kilisede günlerce süren ayin, Hollanda’ya 2009 yılında gelen ve sığınma talebinde bulunan Ermeni Tamrazyan ailesi için düzenlenmişti. Kısa süre önce 5 kişilik Ermeni Grigoryans ailesi ülkelerine iade edilmişti.
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