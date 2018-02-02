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    Bitkom: Almanya'da 5 yıl içinde her 10 kişiden biri işini kaybedecek

    Hilal Sarı / DHA
    02.02.2018 - 16:58 | Son Güncelleme:

    Alman devletine bağlı bilişim teknolojileri kurumu Bitkom, gelecek beş yıl içinde robotlar ve algoritmalar nedeniyle 3.4 milyon kişinin işini kaybedeceğini duyurdu. Bu da halen 33 milyon kişinin sigortalı çalışmakta olduğu Almanya’da her 10 kişiden birinin işini kaybedebileceği anlamına geliyor.

    FRANKFURTER Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde yer alan habere göre, daha önce dijitalleşmenin insanların işine mal olmayacağını, aksine şirketlerin daha yüksek yetkinlikte çalışanlara ihtiyaç duyacağını belirten Bitkom, son raporunda bu durumun böyle devam etmeyeceğini iddia etti.

    Raporda 20’den fazla çalışanı olan her dört şirketten birinin de dijitalleşme sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

    YÜZDE 90’I YOK OLDU
    Bitkom kurumuna bağlı 500 şirketle yapılan görüşmeler sonucu yazılan rapor, Almanya’da iletişim sektöründe 90’lı yıllarda 200 bin çalışan olduğunu fakat bu rakamın bugün itibariyle yüzde 90 azalarak 20 bine kadar gerilediğini gözler önüne serdi. Bitkom Başkanı Achim Berg, “Yani sadece telekomünikasyonda istihdamın yüzde 90’ınını dijitalleşme sebebiyle kaybettik” dedi.

    SIRADA BANKACILIK VE SİGORTA VAR
    Rapora göre bu hızdaki bir değişimin etkileyeceği sıradaki sektörlerin bankacılık, sigorta ve hatta kimya ve ilaç sanayi olduğu belirtildi.
    Raporda gelecek yirmi yılda bugün varolan mesleklerin yarısının yok olacağını öngören Bitkom, diş teknisyenlerinin işinin 3-D printerlar tarafından yapılacağını, vergi danışmanlarının işini de algoritmaların devralacağını söyledi.

    Etiketler: Almanya'da 3.4 milyon kişi işsiz kalacak , bitkom , Avrupa'dan haberler , HABER , haberler
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