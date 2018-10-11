"Birlikte çalışıyoruz muamması"

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na 2 Ekim’de girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın da gündeminden düşmüyor. Fox News kanalına dün konuşan ABD Başkanı, Kaşıkçı’ya ne olduğunu öğrenmesi gerektiğini söylerken, “Bunun olmasına izin veremeyiz. Bu konuda katıyız. Orada müfettişlerimiz var ve Türkiye ile birlikte çalışıyoruz. Doğrusu Suudi Arabistan ile (de) çalışıyoruz” dedi.

‘KORKUNÇ BİR ŞEY’



Kaşıkçı’nın içeri girdiğinin görüldüğünü ancak dışarı çıktığına dair herhangi bir iz bulunmadığını hatırlatan Trump, “Çok ciddi bir şekilde ele alacağız. Bu çok korkunç bir şey... Bu kötü bir durum. Bunun olmasına izin veremeyiz, gazetecilere, kimseye” dedi. Trump, bu konudaki endişelere rağmen, Suudi Arabistan’ın ABD’deki yatırımlarını engellemek için bir neden görmediğini belirtti. Trump’a göre Washington’ın engellemesi halinde Suudiler yatırımlarını Rusya ve Çin’e kaydıracak. ABD Başkanı, silah satışına yönelik bir ambargo uygulanmasının da ABD için ‘yutulması zor bir hap’ olacağı yorumunda bulundu. ABD lideri, Washington’ın Kaşıkçı vakasıyla ilgili kısa süre içinde bir rapor sunulmasını beklediğini de dile getirdi. Trump, önceki gün yaptığı açıklamada Suudilerin Kaşıkçı’nın kaybolmasından veya ölümünden sorumlu olup olmadığı sorusuna “Şimdiye kadar, birazcık (olayın arkasında Suudiler) var gibi görünüyor” yanıtını vermişti.

DİPLOMATİK KAYNAKLAR: SORUŞTURMADA ABD’Lİ YOK



Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili ABD tarafının müfettiş görevlendirdiği bilgisinin doğru olmadığı bildirildi. Türk kaynaklar, “Türkiye, bu tür olayları çözüp aydınlatabilecek her türlü imkân ve kabiliyete sahip. Olay aydınlatıldıktan sonra gerçek ne ise tüm dünya ile paylaşılacaktır” dedi. (Uğur ERGAN/ANKARA)

SUUDİ BASINI ÇAĞRI YAPTI: TÜRKİYE’DE DİKKAT EDİN



Suudi Arabistan merkezli İngilizce yayın yapan haber sitesi Saudi Gazette, ‘Türkiye güvenli değil’ başlıklı haberde Suudi turistlerin Türkiye’ye giderken dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Haber sitesi, “Kaşıkçı’nın İstanbul’da kaybolması, Katar rejimi ve Müslüman Kardeşlerin ajanlarının Krallığa karşı yalan haberler yaymaya başlaması nedeniyle, çok sayıda Suudi turist, Türkiye’ye giderken iki kez düşünüyor” ifadesini kullandı.





BEYAZ SARAY’DAN NİŞANLIYA DAVET



Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in, ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump’tan konunun aydınlatılması için yaptığı yardım çağrısı karşılık buldu. Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Cengiz’i Beyaz Saray’a davet etmeyi planladığını açıkladı. Reuters’ın haberine göre ise Amerikalı bir arkadaşı, Trump’ın kendisini Beyaz Saray’a davet etmeyi düşündüğü yönündeki açıklamasını duyduğu zaman Cengiz’in çok şaşırdığını belirterek “Sanırım şokta, hatta şimdi çok daha fazla” dedi.