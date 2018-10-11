"Birlikte çalışıyoruz muamması"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri"Birlikte çalışıyoruz muamması"
GeriDünya "Birlikte çalışıyoruz muamması"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
11.10.2018 - 23:19, Son Güncelleme:

"Birlikte çalışıyoruz muamması"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Birlikte çalışıyoruz muamması"

ABD, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolan Cemal Kaşıkçı için Suudi yönetimine baskıyı arttırıyor. ABD Başkanı Trump, ABD’li soruşturmacıların Türkiye ve Suudi Arabistan ile birlikte çalıştığını duyurdu. Ankara’daki diplomatik kaynaklar ise “ABD tarafından müfettiş görevlendirildiği doğru değil” bilgisini paylaştı.

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na 2 Ekim’de girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın da gündeminden düşmüyor. Fox News kanalına dün konuşan ABD Başkanı, Kaşıkçı’ya ne olduğunu öğrenmesi gerektiğini söylerken, “Bunun olmasına izin veremeyiz. Bu konuda katıyız. Orada müfettişlerimiz var ve Türkiye ile birlikte çalışıyoruz. Doğrusu Suudi Arabistan ile (de) çalışıyoruz” dedi. 

‘KORKUNÇ BİR ŞEY’

Kaşıkçı’nın içeri girdiğinin görüldüğünü ancak dışarı çıktığına dair herhangi bir iz bulunmadığını hatırlatan Trump, “Çok ciddi bir şekilde ele alacağız. Bu çok korkunç bir şey... Bu kötü bir durum. Bunun olmasına izin veremeyiz, gazetecilere, kimseye” dedi. Trump, bu konudaki endişelere rağmen, Suudi Arabistan’ın ABD’deki yatırımlarını engellemek için bir neden görmediğini belirtti. Trump’a göre Washington’ın engellemesi halinde Suudiler yatırımlarını Rusya ve Çin’e kaydıracak. ABD Başkanı, silah satışına yönelik bir ambargo uygulanmasının da ABD için ‘yutulması zor bir hap’ olacağı yorumunda bulundu. ABD lideri, Washington’ın Kaşıkçı vakasıyla ilgili kısa süre içinde bir rapor sunulmasını beklediğini de dile getirdi. Trump, önceki gün yaptığı açıklamada Suudilerin Kaşıkçı’nın kaybolmasından veya ölümünden sorumlu olup olmadığı sorusuna “Şimdiye kadar, birazcık (olayın arkasında Suudiler) var gibi görünüyor” yanıtını vermişti.

DİPLOMATİK KAYNAKLAR: SORUŞTURMADA ABD’Lİ YOK

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili ABD tarafının müfettiş görevlendirdiği bilgisinin doğru olmadığı bildirildi. Türk kaynaklar, “Türkiye, bu tür olayları çözüp aydınlatabilecek her türlü imkân ve kabiliyete sahip. Olay aydınlatıldıktan sonra gerçek ne ise tüm dünya ile paylaşılacaktır” dedi. (Uğur ERGAN/ANKARA)

SUUDİ BASINI ÇAĞRI YAPTI: TÜRKİYE’DE DİKKAT EDİN

Suudi Arabistan merkezli İngilizce yayın yapan haber sitesi Saudi Gazette, ‘Türkiye güvenli değil’ başlıklı haberde Suudi turistlerin Türkiye’ye giderken dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Haber sitesi, “Kaşıkçı’nın İstanbul’da kaybolması, Katar rejimi ve Müslüman Kardeşlerin ajanlarının Krallığa karşı yalan haberler yaymaya başlaması nedeniyle, çok sayıda Suudi turist, Türkiye’ye giderken iki kez düşünüyor” ifadesini kullandı.

Birlikte çalışıyoruz muamması

BEYAZ SARAY’DAN NİŞANLIYA DAVET

Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in, ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump’tan konunun aydınlatılması için yaptığı yardım çağrısı karşılık buldu. Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Cengiz’i Beyaz Saray’a davet etmeyi planladığını açıkladı. Reuters’ın haberine göre ise Amerikalı bir arkadaşı, Trump’ın kendisini Beyaz Saray’a davet etmeyi düşündüğü yönündeki açıklamasını duyduğu zaman Cengiz’in çok şaşırdığını belirterek “Sanırım şokta, hatta şimdi çok daha fazla” dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mucize kurtuluş

Kamışlı’ya ABD takviyesi

Kaşıkçı’nın Prens’i kızdıran yorumları

Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığına onay