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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.04.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Birleşmiş Milletler'den Suudi Arabistan'a sert kınama

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Birleşmiş Milletler'den Suudi Arabistan'a sert kınama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM'nin tüm adil yargılama çağrılarına rağmen dün 37 kişiyi idam etmesini şiddetle kınadı.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, elde ettikleri mevcut bilgilere göre, hükümet karşıtı protestolara katıldıkları gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılanların üçünün reşit olmadığına dikkat çekti.     

Dün idam edilen 37 erkeğin çoğunluğunun ülkedeki Şii Müslüman azınlığın mensubu olduklarını ifade eden Bachelet, pek çok BM insan hakları uzmanının idamlara karşı Suudi makamları uyardığını anımsattı.     

Bachelet, "BM Çocuk Hakları Komitesi, çok sayıda BM özel raportörü ve diğerlerinin dile getirdiği ciddi endişelere rağmen, Suudi Arabistan'ın altı şehrindeki bu şoke edici kitlesel infazları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.     

"İdam edilenlerin en az üçünün ceza aldıkları sırada reşit olmaması özellikle çılgınca." değerlendirmesinde bulunan Bachelet, Suudi Arabistan'a terörle mücadele yasasını derhal gözden geçirme ve reşit olmayanlara idam cezası uygulanmaması için yasayı değiştirme çağrısında bulundu.     

İŞKENCE VURGUSU     

Bachelet, yargılama sürecindeki eksiklikler, adil yargılamanın garanti edilememesi ve kurbanların ifadelerinin işkence altında alındığı gibi iddialardan dolayı BM'nin Suudi Arabistan'ı defalarca uyardığına işaret etti.     

İdam edilen erkeklerden birinin cesedinin "halka sergilenmesine" de tepki gösteren Bachelet, bu ülkeyi uluslararası insan haklarına riayet etmeye davet etti.     

YAŞLARI VE İSİMLERİNE DAİR BİLGİ VERİLMEMİŞTİ     

Suudi Arabistan'da terör örgütü kurmak ve düşmanla iş birliği yapmak suçlamasıyla dün 37 kişinin idam edildiği bildirilmişti.     

Suudi Arabistan resmi ajansında (SPA) dün yayımlanan haberde, Riyad, Mekke, Medine, Eş-Şarkiye, El-Kasim ve Asir kentlerinde "terör örgütü kurmak, polis karakollarına saldırmak, güvenlik güçlerini öldürmek, düşman taraflarla iş birliği yapmakla" suçlanan 37 kişinin idam edildiği bildirilmişti.     

İdamların, Temyiz Mahkemesi ve Yargıtaydan onay alındıktan sonra Kraliyet emriyle infaz edildiği belirtilmişti.     

Haberde, idam edilenlerin yaşları ve isimlerine dair bilgi verilmezken, tamamının Suudi Arabistan vatandaşı olduğu kaydedilmişti.       

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