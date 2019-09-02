Birleşmiş Milletler Kıbrıs’ta nabız yokladı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs özel temsilcisi Jane Holl Lute, Lefkoşa’ya gelerek, Genel Sekreter Antonio Guterres ile New York’ta yapılacak 3’lü görüşme öncesinde Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’le bir araya geldi.
Önce Rum lider ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşen Lute, iki yıldır donmuş durumdaki Kıbrıs müzakerelerini başlatabilmek için tarafların üzerinde anlaşabileceği referans kriterleri listesi hazırlıyor.
TÜRK SONDAJLARI VE MARAŞ
Anastasiadis, BM temsilcisine müzakerelerin başlaması için Türkiye’nin sondaj çalışmalarını durdurması ve KKTC hükümetinin başlattığı Maraş açılımından vazgeçmesi taleplerinde bulunurken, Türk lider Akıncı, sonuç odaklı ve takvimli bir süreç istediklerini dile getirdi.
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