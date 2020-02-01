Birleşik Krallık artık resmen AB dışında

Brüksel’de saatler gece yarısını gösterdiğinde Birleşik Krallığın, AB üyeliği resmen sona erdi. AB kanadında karmaşık duygulara neden olan bu ayrılığın (Brexit) resmileşmesiyle birlikte 11 aylık bir geçiş süreci başladı. Taraflar bu süreyi ilişkilerin geleceğini şekillendirecek yeni ve kapsamlı bir anlaşma sağlamak için kullanacak. Bu süre sonunda uzatma gündeme gelebileceği gibi anlaşmaya varılamaması da ihtimaller arasında.

Bu süreçte İngiltere, üyelik statüsüne sahip olmadan ve karar mekanizmalarında yer almaksızın AB kurallarına uymayı sürdürecek. Brexit ilk kez bir üyenin ayrılıyor olması nedeniyle AB açısından tarihi bir öneme sahip. İngiltere açısından ise yaratacağı sonuçlar hâlâ net olarak bilinmediğinden ciddi bir kumar niteliğinde.

Geçiş süreci boyunca günlük yaşamda fazla etki yaratmayacak olan Brexit ilk etkisini Brüksel’deki bayraklar üzerinde gösterdi. İngiltere’nin AB Daimi Temsilciliği’ndeki AB bayrağı kaldırılırken AB kurumlarındaki Birleşik Krallık bayrakları da artık yerlerinde değil.

‘TARİHİ UYARI SİNYALİ’

AB kurumlarının liderleri Brexit’e saatler kala ortak bir mesaj için bir araya geldiler. AB için istisnai bir gün olduğunu vurgulayan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “Karışık duygular içindeyiz” derken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ne iyimser ne de kötümser olduklarını belirterek, “Yarın güneş doğarken 27 ülkeyle birliğimizin yeni bir bölümü başlayacak” ifadelerini kullandı. AP Başkanı David Sassoli de Avrupa için yeni bir çıkış noktasında olunduğunu vurgulayarak, “Birlikte olduğumuzda ne kadar güçlü olduğumuzu unutmamalıyız” diye konuştu. Bir ilk olan bu ayrılığı AB’de bazı şeylerin değişmemesi halinde son olmama riski azımsanmayacak kadar yüksek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Bu tüm ülkelerimizde duyulması ve bizi düşündürmesi gereken tarihi bir uyarı sinyali” ifadelerini kullandı.