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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
28.01.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Birleşik Arap Emirlikleri'nde tüm cinsiyet eşitliği ödüllerini erkekler aldı

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde tüm cinsiyet eşitliği ödüllerini erkekler aldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde iş hayatında kadın-erkek eşitliğini destekleyen kişilere verilen cinsiyet eşitliği ödüllerinin tüm kazananları erkekler oldu.

BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Korgeneral Şehy Saif bin Zeyd el Nahyan, orduda annelik izni uygulamasını başlattığı için "cinsiyet eşitliğine en çok destek veren kişi" ödülüne layık görüldü.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kazananlara plaketlerini takdim ederken çekilen fotoğrafları da sosyal medyada hem alay konusu oldu hem de tepki çekti.

Bir kullanıcı, "Çeşitlilik işini gerçekten çok güzel çözmüşsünüz. Beyefendilerden birisi gri giyinmiş" yorumunu yaptı.

Birleşik Arap Emirliklerinde tüm cinsiyet eşitliği ödüllerini erkekler aldı

BAE'nin resmi basın bürosu tarafından paylaşılan bir Twitter mesajında ise "Birleşik Arap Emirlikleri'nin kadınlarıyla gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceğini şekillendirme konusunda merkezi bir rolü üstleniyorlar" dendi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın 2018'de yürüttüğü bir araştırmada, Körfez ülkeleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin cinsiyet eşitliği konusunda en iyi konumda bulunan ülke olduğu ifade edilmişti.

Birleşik Arap Emirliklerinde tüm cinsiyet eşitliği ödüllerini erkekler aldı

2015 verilerinin incelendiği raporda ülkede kadınların yüzde 43'ünün üniversite mezunu olduğu belirtiliyordu.

Ancak kadın hakları örgütleri, cinsiyet ayrımcılığının BAE'de hâlâ oldukça yaygın olduğunu vurguluyor.

Özellikle ülkedeki yargı sisteminin ayrımcı olduğu, evlilik ya da boşanma gibi konularda kadınların ikinci plana atıldığı eleştirisi yöneltiliyor.

 

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