Birinci dereceden cinayetle suçlandı
KANADA’nın Toronto kentinde önceki gün minibüsle 10 yayayı ezerek öldüren 25 yaşındaki Alek Minassian önceden tasarlanmış cinayetle suçlandı.
Sanık, dün yerel saatle 10.00’da mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Minassian’a birinci dereceden 10 suçlama, cinayete teşebbüsten ise 13 suçlama yöneltti.
Tutuklu kıyafeti ve elleri kelepçeleri halde mahkemeye getirilen Minnasian’ın hakkındaki suçlamaları donuk bir yüz ifadesiyle dinlediği belirtildi.
Savunma yapmayan Minassian’ın duruşması 10 Mayıs’a ertelendi.
Öte yandan failin profili de mercek altında. Toronto’nun kuzeyindeki Richmond Hill mahallesinde yaşayan zanlı, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin gittiği bir okulda okumuş.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle