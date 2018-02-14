Birgül’ün katil zanlısı Berlin’de yakalandı

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalye Eyaleti’ne bağlı Duisburg kentinin iç liman bölgesinde Café Vivo adlı kafenin işletmecisi 46 yaşındaki Birgül Düven’in cansız bedeni, bir çalışanı tarafından iş yerinde bulunmuştu. 3 Mayıs 2017 tarihinde Birgül Düven’in kafasına 2 el ateş edilmiş ve olay yerinde öldüğü açıklanmıştı.

282 gün boyunca Birgül Düven’in katilinden bir iz yoktu.

Şüpheli, DJ’lik yapan Venezüellalı 29 yaşındaki Constantin S., geçen 1 Kasım’da Berlin’de 68 yaşında bir kişinin arabasını çalmaya çalıştığı, araç sahibi ile arasında boğuşma sonucunda şüphelinin parmak izi bıraktığı tespit edildi. Polis, DNA ve parmak izlerinden yola çıkarak araştırma başlattı.

Aynı kişi, 23 Ocak’ta bir alışveriş merkezinde yiyecek ve içecek satın alırken para ödemek istemedi. Alışveriş merkezinde görevli güvenlik görevlisi tarafından yakalandı. Polis, yakalanan kişinin DNA ve parmak izlerinde yaptığı araştırmada, Birgül Düven’i öldüren kişiyle ilişkili izler buldu. Duisburg polisi cinayet şüphelisinin sessizliğini koruduğunu belirtildi.

Birgül Düven cinayeti, 15 kişilik özel bir ekip tarafından araştırılıyor.