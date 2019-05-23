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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri'Birçok yabancı yetkili ABD'yi temsilen İran'a geldi'
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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
23.05.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

'Birçok yabancı yetkili ABD'yi temsilen İran'a geldi'

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'Birçok yabancı yetkili ABD'yi temsilen İran'a geldi'

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, birçok yabancı yetkilinin son günlerde ABD'yi temsilen İran'a geldiğini söyledi.

Hüsrevi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında İran ile ABD arasında ara buluculuk için Tahran'a gelen yabancı yetkililerle ilgili bilgi verdi.

Hüsrevi, ABD ile İran arasında müzakerelerin yeniden başlaması için Tahran'a gelen yetkililer hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Birçok yabancı yetkili ABD'yi temsilen İran'a geldi. Bu ziyaretlerin bir kısmı basına yansıyor, bazıları da mahrem kalıyor."

Hüsrevi, gelen yetkililere ABD'nin davranışlarının değişmemesi, ülke menfaatlerinin temin edilmemesi ve pratik adımlarda yeni bir şey olmaması halinde "müzakerenin hiçbir şekilde gündemde olmayacağı" mesajını verdiklerini aktardı.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin hafta içinde İran-ABD arasında ara buluculuk yapmak üzere Tahran'a geldiği iddia edilmişti. Öte yandan Irak'ın da gerginliğin azaltılması için hem İran'a hem de ABD'ye heyet göndermeye hazırlandığı kaydedilmişti.

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