'Bırakın size ırkçı desinler'
ABD Başkanı Donald Trump’ın akıl hocalarından olan popülist Stephen Bannon, önceki gün Fransız aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin kongresine katıldı, “Bırakın size ırkçı desinler. Bunu onur madalyası olarak taşıyın” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasının mimarı ve bir dönem baş stratejisti olan Stephen Bannon, Avrupa’daki popülist hareketlerle flört halinde. Popülist ekonomik ve siyasi görüşleri savunmak amacıyla bir düşünce kuruluşu kurma çabasında olan Bannon, Fransız aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin (FN) Fransa’nın kuzeyindeki Lille kentinde önceki gün yaptığı kongreye katıldı. Kongrede yaptığı konuşmada gazetecileri yuhalatan Bannon, “Bırakın size ırkçı desinler. Bırakın size yabancı düşmanı desinler. Bunu onur madalyası olarak taşıyın” diye konuştu.
AŞIRI SAĞA DESTEK
“Merkezi hükümet, vatandaşlığınızın, büyük kapitalistler, bireyliğinizin itibarını düşürüyor” diyen Bannon, popülist bir devrimin söz konusu olduğunu savunarak, “Dünya çapında bir hareketin parçasısınız. Tarih bizim yanımızda” ifadelerini kullandı. Parlamentoyla ilişkilerden sorumlu devlet bakanı Christophe Castaner ise Bannon’ın katılımına tepki göstererek “Sahte haberlerin ve beyazların üstünlüğüne inananların kralı FN kongresinde. Acaba neden şaşırmadım” ifadelerini kullandı.
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