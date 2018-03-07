Bırakın başbakanı, bakan bile yok!

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hannover Teşkilatı’nın 23 üyeden oluşan yönetimine Elçin Kürşat isimli Türk kökenli bir sosyolog da seçilmişti.

Bu Almanya’da bir ilkti.

Partiye isimsiz mektuplar gönderildi.

Açık açık tepki gösteren SPD’liler de oldu.

“Bu Almanya için bir utançtır, “Yönetimde yabancılar. Bu da ne oluyor?”…

“Siz delirdiniz mi?” diyenler, yazanlar oldu.

SPD’nin o dönemdeki Almanların anıt adamı olarak bilinen Genel Başkanı Willy Brandt’ın aklından Elçin Kürşat’ı partinin Genel Sekreteri olarak göreve getirmek bile geçti.

Ancak Alman sosyal demokratların buna hazır olmadığını görmüş olmalı ki, bu düşüncesinden vazgeçti.

Ama zamanla durum değişmeye başladı.

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Almanya genelinde ilk kez göçmen ve Türk kökenli Sevim Çelebi, Berlin Eyalet Parlamentosu’na Alternatif Liste Demokrasi ve Doğa Korunması (AL) listesinden milletvekili seçildi.

Göçmen kökenliler, Türk kökenliler artık çoktan buralı oldukları halde köklü partiler yıllarca onları görmezden geldi.

SPD’den ilk kez Leyla Onur, 1989 yılında Avrupa Parlamentosu milletvekili seçildi.

Avrupa Parlamentosu’nun Türk kökenli ilk Alman milletvekili.

1993 yılında Prof. Hakkı Keskin, Hamburg Eyalet Parlamentosu’na SPD milletvekili olarak girdi.

Bu da Hamburg’da bir ilkti.

Bir yıl sonra Leyla Onur SPD, Cem Özdemir de Yeşiller milletvekili olarak Federal Meclis’e girerek bir ilki daha gerçekleştirdiler.

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Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise Emine Demirbüken’e kapılarını açtı.

Emine Demirbüken, CDU Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi olduğu gibi, partinin prezidyum olarak nitelenen ilk 7 yöneticisi arasında yer almayı başardı.

Cem Özdemir Yeşiller’in Eşbaşkanı, Aydan Özoğuz SPD Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Zamanla Sol Parti de Türk kökenlilere kapılarını açtı.

2010 yılında sonradan Almanya’nın Cumhurbaşkanı olan CDU’lu Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Christian Wulff, Aygül Özkan’ı Kadın, Aile ve Uyum Bakanı yaptı.

Bu da bir ilkti.

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Bir yıl sonra da SPD’li Bilkay Öney, Baden Württemberg Eyaleti Uyum Bakanı olarak görev aldı.

Aynı yıl SPD’li Dilek Kolat, Berlin Eyalet Çalışma, Uyum ve Kadınlar Senatörü oldu. 2016 yılında da Sağlık, Bakım ve Eşitlik Senatörü.

Aydan Özoğuz da 2013 yılında Federal Hükümetin Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev aldı.

2008 yılında Başbakan Angela Merkel’e, “Sayın Başbakan, ABD’de önceki gün göçmen kökenli bir başkan seçildi. Almanya’da göçmen kökenli biri ne zaman başbakanlık koltuğuna oturur?” diye sormuştum.

Merkel, “Demokratik bir ülkeyiz. Bu nedenle doğal olarak bütün tarihi kökenlere sahip adayları kabul edebiliriz” demişti.

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Evet, Başbakan Merkel, haklı olarak bir tarih vermemiş, verememişti.

Ancak Türk kökenli birisinin de ilerde Almanya’nın Başbakanı olabileceği kapısını açık bırakmıştı.

7 Kasım 2008 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde bu haber “Türk başbakan adayı bekliyorum” başlığıyla manşetteydi.

Ancak son dönemlerdeki politik gelişmelere baktığımda Almanya’nın bundan çok uzak olduğunu görüyorum.

24 Eylül 2017’de yapılan genel seçimlerde 709 sandalyeli Federal Meclis’e SPD’den 6, Yeşiller’den 5 ve Sol Parti’den 3 olmak üzere Türk kökenli 14 milletvekili girdi.

Hür Demokrat Parti (FDP) ile sağ popülist Almanya İçin Alternatif’ten (AfD) Türk kökenli tek bir milletvekiline bile yer verilmedi.

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Başbakan Merkel, geçen hafta sonunda partisinin bakan ve devlet bakanları adaylarını açıkladı.

Türk kökenli bir isim yok aralarında.

Olamaz da.

Çünkü bu yasama döneminde CDU’lu Türk kökenli tek milletvekili bile yok.

Merkel, başbakanlık bünyesindeki Federal Hükümetin Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu SPD’li Devlet Bakanı Aydan Özoğuz’un yerine CDU’lu Annette Widmann-Mauz’un getirileceğini de ilan etti.

Hıristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) bakan adayı listesinde de Türk kökenli bir bakan adayı yok.

Çünkü CSU’nun tarihinde şimdiye kadar Türk kökenli biri Federal Meclis’e milletvekili olarak giremedi.

SPD, bakan adaylarını hafta sonunda açıklayacak ama aralarında Türk kökenli bir isim olmayacak.

Evet, bırakın başbakanı, Türk kökenli bakan da, devlet bakanı da olmayacak bu yasama döneminde.