Cottbus meydan savaşları

100 bin nüfuslu kentte 4 bin 300 mülteci yaşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Holger Kelch, kente artık mülteci alınmaması, aksi takdirde olayların kontrolden çıkacağı çağrısı yaptı. Eyalet İçişleri Bakanı Karl Heinz Schröter de kente mülteci alımını durdurdu. Mülteciler artık tek başına kente alışverişe gidemediklerini, çünkü saldırıya uğradıklarını söylüyor.

BİLEREK Mİ BIRAKTI?

Olaylar 12 Ocak’ta 14 yaşındaki bir Suriyeli gencin bir Alman çifti bıçakla tehdit etmesi üzerine patladı. Beş gün sonra 16 yaşındaki bir Suriyelinin, okuldaki bir çocuğun yüzünü bıçakla çizdiği iddia edildi. Bir grup aşırı sağcı, mülteci yurduna girerek, üç mülteciyi hastanelik etti. Kavga sokağa taştı. Mültecilerin anlattığına göre kapıdaki güvenlik aşırı sağcı grubu içeriye bilerek bıraktı ve daha sonra, “Polisler geliyor” diye haber vererek, kaçmalarını sağladı.

NPD LOGOLU SPREY

Aşırı sağcı PEGIDA ve NPD yanıları, kentte hafta sonu gösteri düzenledi. Gösteriye bin 500’ü aşkın kişi katıldı ve ırkçı sloganlar atıldı. Çarşamba akşamı altı kişi ise halak, aşırı milliyetçi NPD logolu göz yaşartıcı sprey dağıttı. Polis, böyle bir gösteri için başvuru yapılması gerektiğini belirterek, 17 ve 32 yaşları arasındaki altı kişiye müdahale etti. Altı kişi hakkında gösteri yasasına karşı gelmekten soruşturma açıldı.