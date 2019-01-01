Bir Trump şovu
Dış Haberler Servisi olarak, bu yıl da Trump’ın Twitter hesabını ‘stalklayıp’ durduk, attığı tweet’lerle hop oturup hop kalktık.Trump kabinesinden üst üste gelen istifa ve görevden almalar hepimizi şaşırttı. ABD’nin Suriye’den çekildiğini açıklamasıysa yılın son sürprizi oldu.Tweetleri, açıklamaları ve polemikleriyle kimi zaman bir ‘Trump şov’ izliyormuşuz hissine kapıldık. Bu yıl dünya siyasi tarihi, belki yıllarca konuşulacak trajik bir olaya da sahne oldu: Cemal Kaşıkçı cinayeti. Kaşıkçı cinayetiyle birlikte şüphe çeken Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Hadi gelin derlediğimiz sorularla 2018’e kısa bir yolculuk yapalım…
SORU CEVAP 2018
1) Almanya Başbakanı Angela Merkel, 18 yıl liderliğini yaptığı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin başından ayrılacağını açıkladı. CDU’nun başına, partinin genel sekreterliğini yürüten Annegret Kramp-Karrenbauer seçildi. ‘A.K.K.’ olarak da bilinen Kramp-Karrenbauer’in partideki lakabı nedir?
- Mini Kohl
- Mini Merkel
- Mini Mouse
2) Kanadalı bilim kadını Donna Strickland, Amerikalı bilim adamı Arthur Ashkin ve Fransız bilim adamı Gerard Mourou ile bu yıl Nobel Ödülü’ne layık görüldü. Donna Strickland’ın 55 yıl sonra ödül alan ilk bilim kadını olduğu bu ödül hangi kategoride verilmiştir?
- Fizik
- Kimya
- Tıp
3) Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Kaşıkçı cinayeti emrini verenin Muhammed bin Selman (MbS) olduğuna ilişkin bir telefon görüşmesine referans verdi. Peki iddiaya göre MbS, cinayetten önce bu görüşmeyi kimle gerçekleştirmişti?
- Suudi Dışişleri Bakanı Cubeyr
- Suudi Arabistan Kralı Selman
- Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman
4) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Mart’taki başkanlık seçimleri öncesinde, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip ve radara yakalanmayan, hiçbir füze kalkanı tarafından durdurulamayacak Rus füzesi Sarmat’ı tanıttı. Adı Tatar Türkçesi’nden gelen 16 bin kilometre menzilli ‘Sarmat’ın anlamı nedir?
- Baş belası
- Ölümsüz
- Görünmez
5) Başta Filistin olmak üzere neredeyse tüm ülkelerin itirazına rağmen, ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı. ABD’den yalnızca bir gün sonra hangi ülke aynı adımı atmıştır?
- İngiltere
- Fransa
- Guatemala
6) Dünyadaki en ağır insani krizin yaşandığı 27 milyon nüfusa sahip Yemen’de, 8.4 milyon kişi açlıktan ölmek üzere. Ülkeye insani yardımların ulaştırılmasında hayati önem taşıyan ve ‘Yemen’in dünyaya açılan kapısı’ olarak bilinen Kızıldeniz kıyısındaki limanın adı nedir?
- Aden
- Hudeyde
- Niştun
7) Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran’da bir araya geldi. Görevdeki bir ABD ve Kuzey Kore liderinin ilk görüşmesi olarak kayıtlara geçen tarihi Trump-Kim zirvesi hangi Asya ülkesinde gerçekleşmiştir?
- Singapur
- Güney Kore
- Tayland
8) Tayland’da yaşları 11 ile 17 arasında değişen 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri 23 Haziran’da gezi için gittikleri Tham Luang Mağarası’nda, suların yükselmesi sonucu mahsur kaldı. 9’uncu günde sağ oldukları tespit edilen ekip 18’inci günde ‘mucize’ şekilde kurtarıldı. Antrenör Ekapol Chantapong’in çocukları 9 gün hayatta tutan sırrı neydi?
- Cesareti
- Meditasyon bilgisi
- Psişik güçleri
9) Malezya’da 60 yıldan uzun süredir iktidarda olan Barisan Nasional (Milli Cephe) koalisyon hükümetini deviren ülkenin eski başbakanı Mahathir Muhammed, seçimle başa gelen en yaşlı lider oldu. Ülkede tarihi bir zafere imza atan Mahathir, iş başına geldiğinde kaç yaşındaydı?
- 92
- 94
- 96
10) 8 Kasım’da başlayan California tarihindeki en ölümcül yangın ‘Kamp Ateşi’nde (Camp Fire) 86 kişi hayatını kaybetti, 100’ü aşkın kişi kayboldu.19 bine yakın binanın zarar gördüğü felakette, Lady Gaga’dan Kim Kardashian’a kadar birçok ünlünün evi yandı. Bir aktör vardı ki, Malibu’daki evine hasar tespiti yapmaya gittiğinde çevrede tüm yapılar yanmasına rağmen onun evi sapasağlam yerinde duruyordu. Kimdi bu şanslı oyuncu?
- Anthony Hopkins
- Gerard Butler
- Jack Nicholson
11) Singapur Havayolları, ekim ayında dünyanın en uzun aktarmasız uçuşunu gerçekleştirdi. 17 saat 25 dakika süren ve tam 19 bin kilometre yol katedilen uçuş, hangi iki şehir arasında yapılmıştır?
- Los Angeles-Singapur
- Singapur-New York
- Houston-Sydney
12) ABD First Lady’si Melania Trump, ülkede tartışma yaratan, göçmen aileleri çocuklarından koparan ‘çocukları ayırma’ (child separation) uygulamasını yerinde görmek için Teksas’a gitti. Haziran ayında gerçekleşen ziyarete, First Lady’nin ceketi damga vurdu. Melania Trump’ın çokça eleştirilen bu ceketinin arkasında ne yazıyordu?
- Gerçekten umursamıyorum, ya sen?
- Amerika’yı tekrar büyük yap.
- Ayrılık, ayrılık, ayrılık…
13) Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan ‘Sarı Yelekliler’ protestoları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geri adım atmasıyla sonuçlandı.10 kişinin öldüğü ve ülke çapında onbinlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen gösterilerde neden ‘sarı yelek’ tercih edildi?
- Moda olduğu için
- Ucuz olduğu için
- Her otomobilde bulunması zorunlu olduğu için
14) Evlilik ile ilgili işlemleri için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na giren ve 18 gün sonra cinayete kurban gittiği açıklanan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hangi ABD’li yayın organında yazılar yazıyordu?
- New York Times
- Washington Post
- Boston Globe
15) Ülkedeki işsizlik ve şiddetten kaçarak ABD’ye gitmek üzere Orta Amerika’dan yola çıkan yaklaşık 5 bin kişilik ‘göçmen konvoyu’ Meksika sınırında Trump yönetiminin yeni göç düzenlemesine takıldı. Konvoy ilk olarak hangi ülkeden yola çıkmıştı?
- Honduras
- Guatemala
- El Salvador
16) Hindistan’ın Gujarat eyaletinde inşa edilen 182 metrelik ‘dünyanın en uzun heykeli’ ekim ayında yapılan törenle açıldı. New York’taki ‘Özgürlük Heykeli’nden iki kat daha yüksek olan ‘Birlik Heykeli’ kimi konu alıyor?
- Mahatma Gandi
- Sardar Vallabhbhai Patel
- Narendra Modi
17) İngiltere Prensi Harry ile hayatını birleştiren ABD’li oyuncu Meghan Markle, 2019 baharında ilk çocuğunu dünyaya getirecek. Kraliyet soyundan gelmeyen Markle’nin, hangi tanınmış İngiliz yazarla uzaktan akraba olduğu öne sürülmüştü?
- George Orwell
- Charles Dickens
- William Shakespeare
18) Suudi Arabistan’da Prens Selman’ın modernleşme hareketi kapsamında, mart ayında ilk kez kadınların pop müzik konserine gitmelerine izin verildi. Ancak bu konserde kadınların ne yapması yasaklanmıştı?
- Şarkıya eşlik etmeleri
- Sanatçıyı alkışlamaları
- Dans etmeleri
19) Kasım ayında Endonezya’nın Sulawesi adası sahillerine vuran 9.5 metre uzunluğundaki ispermeçet balinasının ölüm nedenini araştıran çevre örgütleri, balinanın midesinde neye rastlamıştı?
- 6 kilogram plastik atığa
- Bir denizkızına
- Batan bir geminin mallarına
20) İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) anlaşmasını 14 Ocak’ta parlamentoya sunmaya hazırlanan Başbakan Theresa May, “Parlamentodan geçmemesi, Brexit’in olmaması anlamına gelmez” dedi. Partisi tarafından hakkında istenen güven oyunu da almayı başaran May’in, Brexit sürecinde kaç bakanı istifa etmiştir?
- 6
- 9
- 12
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