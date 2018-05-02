Bir seks bağımlısı anlatıyor: Günde 5 kez bile yetmiyordu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
02.05.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

Bir seks bağımlısı anlatıyor: Günde 5 kez bile yetmiyordu

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Bir seks bağımlısı anlatıyor: Günde 5 kez bile yetmiyordu

"Günde 5 kez seks yapmak bir yetmiyordu bazen. Sabah uyandığımda aklıma ilk gelen şey seksti ve gün boyu kafamdan atamıyordum."

Bir seks bağımlısı anlatıyor: Günde 5 kez bile yetmiyordu

3 çocuk annesi Rebecca Barker, seks bağımlılığının ilişkisini nasıl yıkıma uğrattığını böyle anlatıyor. Barker bağımlılığı nedeniyle 4 yıl boyunca durmadan partnerinden onunla sevişmesini istemiş.

"Kısa süre rahatlıyor, 5 dakika sonra yeniden istiyordum" diyen Barker, utanç duygusuyla evden çıkamadığını ve insanların yanında duramadığını söylüyor.

'ONU ALDATTIĞIMI SANDI'

İngiliz yardım kuruluşu Relate, Barker gibi bağımlılara ilişki desteği veriyor. Partnerler ilk başta ilginin keyfini çıkarırken, bağımlılık bir süre çiftler için başedilemez bir soruna dönüşüyor.

Barker'ın partneri, aldatıldığını bile düşünmüş. "Başkalarıyla ilişki yaşadığım için suçlu hissedip onunla seks yapmak istediğime inandı" diyen Barker, ilişkisine ara verip annesinin yanına yerleşmeye karar vermiş.

"Giderken ona iyileşmem gerektiğini söyledim. Ayrılmama izin verdi. Sonra hızla ilişkimizin dağılmasını izledim." Barker üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra kendisine depresyon teşhisi konulmuş.

İşini değiştirip, partnerinden ayrılması, ardından Fransa'ya yerleşmesi ile hastalığı daha da kötüleşmiş. Yaşam alışkanlıklarını değiştirip depresyonu yenen Barker, seks bağımlılığından kurtulmuş.

Şimdi bu hastalığın ülkesinde ilaç ve alkol bağımlılığı gibi tanınır olmasını istiyor.

 

SEKS BAĞIMLILIĞI HAKKINDA BİLİNENLER

Her türlü cinsel aktiviteye bağımlılığın "kontrol dışı" olduğu vakalar kast ediliyor.

İngiltere'deki Seks Bağımlılığın Tedavisi Derneği, seks terapistlerinin geçtiğimiz 5 yılda iki kat arttığını söylüyor.

Araştırmalara göre tedavi alanların yüzde 90'a yakını, erkekler

 

 

 

Yüzde 31'i ise 26-35 yaş aralığında

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Mayıs 2019'da "Kompülsif Cinsel Davranış Bozukluğu" terimini Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Sistemi'ne eklemeye hazırlanıyor.

'KARIMI 100'LERCE SEKS İŞÇİSİYLE ALDATTIM'

Kimliğini saklı tutmak için ismi değiştirilen Graham da bir seks bağımlısı.

Karısını yüzlerce seks işçisiyle aldatmış ve suçluluk duygusu yaşamını ele geçirmiş.
60'lı yaşlarındaki Graham, her ay seks işçilerine yüzlerce Sterlin harcadığı o dönemi şöyle anlatıyor:

"Korkunç, iğrenç bir deneyimdi. Hiçbir yönüyle seksi falan da değildi. Sabah Klamidya (cinsel yolla bulaşan bir hastalık) kapmış bir halde uyanmanın nesi seksi ki?

"Önce iş yerinden biriyle başladı, sonra da devam etti. Ama diğerleri gibi mutsuz bir evlilikten kaynaklanan ofis kaçamakları değildi bunlar. Benim ki, her gün beslemem gereken bir bağımlılıktı.

"Alkolik olmak gibi. Önce seks yapacağını düşünmek bile seni sarhoş ediyor, seks yaptıktan sonraysa vicdan azabı çekip bir daha asla bunu yapmayacağını söylüyorsun. Bu döngü böyle devam ediyor."
Graham'ın bu ikili yaşamı, karısının bulduğu e-mail sonrası değişmiş.

Çift, ilk kez bu bağımlılıkla yüzlemiş.

İngiltere'deki Anonim Seks Bağımlıları'nı (SAA) keşfeden Graham, ilişkisinin avucundan kayıp gitmesini engelleyebilmiş. Evlilik dışı ilişkileri hayatından çıkarmış.

SAA, "kaçınma" yöntemiyle bağımlıları tedavi ediyor.

Graham, grup toplantılarında aynı sorunu yaşayan insanlarla tanıştıkça rahatlama hissetmiş:

"Aynı durumda olan insanlar bilsin ki, bu döngüyü kırıp özgürleşmenin bir yolu var ve siz bunu yapabilirsiniz."

Bir seks bağımlısı anlatıyor: Günde 5 kez bile yetmiyordu

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