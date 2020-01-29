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Haber Giriş: 29.01.2020 - 11:17,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Dünya Çin'i konuşurken... Yeni salgın iddiası: Çocuklar peş peşe ölüyor

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Son dakika haberler: Dünya Çin'i konuşurken... Yeni salgın iddiası: Çocuklar peş peşe ölüyor

Dünya genelinde paniğe yol açan Korona salgını devam ederken, Kolombiya’dan yeni bir salgın haberi geldi. Kaynağı henüz belirlenemeyen salgında 6 günde 6 çocuk hayatını kaybetti.

Çin’den yayıldığı düşünülen Korona salgını dünya genelinde büyük korkuya neden olurken, Kolombiya’dan başka bir salgın haberi geldi.

6 GÜNDE 6 ÇOCUK ÖLDÜ

Kolombiya Sağlık Bakanlığı ülkenin kuzeybatısındaki Choc eyaletinde yer alan Bajo Baud bölgesindeki Wounnaan yerli barınağında görülen bir başka salgının, 23 Ocak'tan bu yana 6 çocuğun ölümüne, 60’tan fazla kişinin hasta olmasına neden olduğunu açıkladı.

10 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARDA GÖRÜLÜYOR

Bölgede başlayan salgının nedeni henüz tam olarak bilinmezken, Sağlık Bakanlığı Choc’daki yerel merkezinin durum değerlendirmesi yaptığını, Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün (INS) de 'kalıcı koordinasyon' için operasyonu sürdürdüğünü bildirdi.

Kolombiya Wounaan Halk Otoriteleri Konseyi'nin (Woundeko) yasal temsilcisi Orlando Moya, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, salgınının 10 yaşın altındaki çocuklarda ateş, kusma ve ishale neden olduğunu belirtti. Moya açıklamasında, “Çocuklar ölüyor, sonuncusu dün öğle saatlerinde öldü. Kimse bize bunun nedenini söylemiyor” diyerek duruma tepki gösterdi. Choc Sağlık Bakanı Carlos Tirso Murillo, salgınla ilgili henüz net bir bilgi vermezken, salgının temiz su bulunamaması nedeniyle akut bir ishal salgını olabileceğini ifade etti.

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