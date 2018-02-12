Bir saldırı daha: Caminin arsasına haç diktiler

HAÇ işaretlerinin üzerine de Brüksel’deki terör saldırısında ölenlerin isimleri yazıldı. Polis olayı çok yönlü olarak araştırırken, cami arsasına yapılan bu saldırıyı kınayan Türk vatandaşları, Regensburg’a yeni cami yapılmasını istemeyenlerin çirkin bir hoşgörüsüzlük örneği sergilediğine dikkati çekti.

1986 yılından bu yana Regensburg’da faaliyet gösteren Merkez Camii’nin Alman komşuları ve yerel yöneticilerle iyi ilişkiler yürütmekte olduğu ve bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.