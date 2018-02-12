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    Bir saldırı daha: Caminin arsasına haç diktiler

    İHA
    12.02.2018 - 19:37 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nin Regensburg kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii’nin yeni satın aldığı arsa üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 26 adet haç dikildi.

    HAÇ işaretlerinin üzerine de Brüksel’deki terör saldırısında ölenlerin isimleri yazıldı. Polis olayı çok yönlü olarak araştırırken, cami arsasına yapılan bu saldırıyı kınayan Türk vatandaşları, Regensburg’a yeni cami yapılmasını istemeyenlerin çirkin bir hoşgörüsüzlük örneği sergilediğine dikkati çekti.

    1986 yılından bu yana Regensburg’da faaliyet gösteren Merkez Camii’nin Alman komşuları ve yerel yöneticilerle iyi ilişkiler yürütmekte olduğu ve bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

    Etiketler: Regensburg Merkez Camisi'ne haç , caminin arsasına 26 haç dikildi , Avrupa'dan haberler , HABER
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