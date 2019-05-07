Bir milyon tür yok olacak
Birleşmiş Milletler’in Ekosistem ve Biyoçeşitlilik Platformu’nun (IPBES) yayımladığı araştırmaya göre, dünyadaki mevcut 8 milyon hayvan ve bitki türünün yaklaşık 1 milyonu insanoğlu yüzünden yok olma riskiyle karşı karşıya.
50 ülkeden 145 uzmanın katkı sağladığı araştırmada, küresel ısınma, doğal kaynakların aşırı kullanımı ve çevre kirliliği nedeniyle denizlerde yaşayan memeli canlıların üçte birinin gelecekte yok olmasının beklendiği açıklandı. Raporda, kurbağa gibi hem karada hem de suda yaşayabilen amfibi hayvanların ise yüzde 40’ının ‘soyu tükenme riskiyle karşı karşıya’ olduğu vurgulandı. BM, 6 ay önce küresel ısınmanın yıkıcı etkilerinden kaçınmak için dünyanın 12 yıldan daha az bir süresi kaldığını duyurmuştu. Raporda, dünya nüfusunun son 50 yılda 3.7 milyardan 7.6 milyara yükselmesinin etkilerinin oldukça büyük olduğu ifade edildi.
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