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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
21.04.2018 - 14:08, Son Güncelleme:

Bir küstah çıkış da Hollanda'dan! 'Seçim için kampanya yapmaya gelmeyin'

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Bir küstah çıkış da Hollanda'dan! 'Seçim için kampanya yapmaya gelmeyin'

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'li bakanların 24 Haziran'daki erken genel seçim öncesi ülkesinde propaganda yapmasının, "kamu düzeni için tehdit oluşturacağını" söyledi. Dün de Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, 24 Haziran seçimleri öncesi Türklere yönelik siyasi kampanyalara izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Rutte, Türk politikacılarının kampanya talebini, "istenmeyen bir durum" olarak değerlendirdi.

Hollanda Başbakanı, Cuma günün bakanlar kurulu toplantısının ardından soruları yanıtlayarak geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda olduğu gibi, erken seçim öncesi de Türk hükümet üyelerini Hollanda'da görmek istemediklerini vurguladı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre bunun, 2017 Mart'ında olduğu gibi kamu düzenini bozacağını söyleyen Rutte, Hollanda'daki Türkiye kökenli seçmenlere baskı uygulanmasını da önlemek istediklerini dile getirdi.

Seçim kampanyasının Türkiye odaklı olarak yürütülmesi gerektiğini savunan Hollanda Başbakanı, "Dışarıdan sorun ithal etmek istemiyoruz" dedi.

Bir küstah çıkış da Hollandadan Seçim için kampanya yapmaya gelmeyin

Önümüzdeki günlerde Türkiye kökenli göçmenlerin yoğunlukta olduğu ve Türk politikacıların ziyaret etmek isteyebileceği kentlerin belediye başkanları ile görüşeceğini açıklayan Rutte, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçek şu ki, konuşma ve toplanma özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğümüz var, ama bu sınırsız değil."

Hollanda hükümetinin, bu konuda Türkiye'ye henüz resmi bir bildirimde bulunmadığı belirtiliyor.

Başbakan Rutte, Türkiye'de gelişmelerden dolayı kaygılı olduğunu da belirterek, "Türkiye, demokratik gelişmeler konusunda yanlış yolda" diye konuştu.

Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun da hafta başında Türkiye'deki siyasal gelişmelere ilişkin kaygılarını dile getirdiğini anımsattı.
Hollanda, geçen yıl Mart ayında anayasa değişikliği referandumu için propaganda çalışması yapmak isteyen Türk hükümet üyelerine izin vermemişti.

BAKAN FATMA BETÜL SAYAN KAYA SINIR DIŞI EDİLMİŞ SİYASİ KRİZ ÇIKMIŞTI

11 Mart 2017 tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmedi. Almanya'dan karayoluyla Rotterdam'a geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da, "istenmeyen kişi" ilan edilerek, polis eşliğinde sınır dışına çıkarıldı

Bu gelişme, Türkiye - Hollanda ilişkilerinde diplomatik krize yol açtı.

Bir küstah çıkış da Hollandadan Seçim için kampanya yapmaya gelmeyin

Başbakan Rutte, geçen yıl yaşanan olayların anımsatılması üzerine, şunları söyledi:

"Türk Dışişleri Bakanı ile görüşmeler yapıldı. Konsolosluk ya da başka bir Türk kuruluşunda sınırlı sayıda insanın katılacağı bir toplantı yapabileceklerini söyledik. Ama bizi yaptırımla tehdit ettiler. Sonrasında yaşananları hep birlikte gördük."

Hollanda'nın yanısıra Almanya ve Avusturya hükümetleri de, Türk hükümet üyelerinin referandum kampanyası yapmasına izin vermemişti.

Almanya, 24 Haziran seçimleri için Türk politikacıların kampanya yapmasına da sıcak bakmıyor.

Başta iktidar ortağı Hıristiyan Birlik Partisi (CDU) olmak üzere, bir çok siyasi parti "Türkiye'den sorun ithal edilmemesi" çağrısı yaptı.

 

Bir küstah çıkış da Hollandadan Seçim için kampanya yapmaya gelmeyin

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