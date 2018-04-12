Bir kez daha Bond
Yaklaşık iki yıl önce “5’inci James Bond filminde oynamaktansa bileklerimi keserim” diyen İngiliz aktör Daniel Craig’den yeni haber geldi.
Ünlü yıldız, serinin 25’inci filminde, 007 olarak kamera karşısına geçeceğini resmen duyurdu.
Daniel Craig, daha önce serinin ‘Casino Royale’, ‘Quantum Of Solace’, ‘Skyfall’ ve ‘Spectre’ filmlerinde başrol oynamıştı. Craig’in kararını değiştiren şeyin ise yapımcı tarafından teklif edilen 120 milyon sterlin (720 milyon lira) olduğu öne sürülmüştü.
Serinin son filminin bu yıl sonuna yetişmesi bekleniyor.
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