‘Bir hain olarak ölmeyeceğim!’
FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır’a yönelik ziyaretinde ABD, İsrail ve Hamas ile çözülemeyen sorunlar nedeniyle Filistin meselesinin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Abbas, ziyareti esnasında konuştuğu Mısırlı gazetecilere, anlaşmazlıklar nedeniyle İsrail ile geçmişte imzalanan bütün anlaşmaların tehlikede olduğunu söylerken, “Daha fazla savaşmaya gücüm yok ancak hayatımı bir hain olarak sona erdirmeyeceğim” ifadesini kullandı. ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının ardından Amerikalı yetkililerle iletişimi kestiğini ve Filistinli yetkililere de herhangi bir ABD’li yetkili ile temas kurmasını yasakladığını aktaran Abbas, “ABD, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasından sonra müzakere edilebilecek herhangi bir şey kalmadı” diye konuştu. Abbas, ABD Başkanı Donald Trump ile sonuncusu 2017 yılında olmak üzere 4 kez bir araya geldiğine işaret ederek, görüşmede iki devletli çözüm
talep ettiğini ve Trump’ın bunu kabul ettiğini ancak bu görüşmeden iki hafta sonra Washington yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan ettiğini bildirdi.
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