Bir gün başkan olacak
Başkanlığa göz koyan Kanye West ve eşi TV yıldızı Kim Kardashian West, dün New York’ta bir galada mutluluk pozu verdiler.
ABD’li milyarder rap’çi Kanye West, verdiği son röportajda bir gün ABD Başkanı olacağını söyledi. 2024 başkanlık yarışı için kadrosunu şekillendirmek üzerine çalıştığını belirten ünlü rapçi, geçtiğimiz ekimde başkan Trump ile Oval Ofis’te resmi bir görüşme yapmıştı. Dine yönelmesiyle bilinen West, Jesus Is King albümünün yapım aşamasında birlikte çalıştığı kişilerden evlilik dışı seks yapmamalarını rica ettiğini de söyledi. Bu yeni albüm, yılbaşından önce çıkacak.
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