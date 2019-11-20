Bir garip yarışma: Dünya Köpek Kızağı Şampiyonası
İNGİLTERE’de düzenlenen 2019 Dünya Köpek Kızağı Şampiyonası, para ödülü olmaması ve sağlık hassasiyetiyle dikkat çekiyor.
15 ülkeden 150 takımın katıldığı turnuvaya katılan yaklaşık 250 köpek ‘eziyet’ olmaması gerekçesiyle çok sayıda veteriner tarafından sürekli takip edildi. Köpeklerin takımlar halinde onlarca farklı etkinliğe katıldığı yarışmaya Rusya’dan, Belçika’dan ve İspanya’dan da takımlar katıldı.
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