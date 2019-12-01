Bir ayda Rusya ile 12 devriye
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye’de Fırat’ın doğusunda dün 12’nci devriyeyi yaptı.
Suriye’nin kuzeyinde en doğu uçta Irak sınırına kadar olan Kamışlı-Derik sektörü arasındaki devriye dün öğleden önce tamamlandı. Dünkü devriye ile birlikte Türk ve Rus Silahlı Kuvvetleri bir ay içinde bir düzine devriyeyi tamamlamış oldu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen 22 Ekim’de Soçi’de imzaladığı mutabakat kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Barış Pınarı Harekâtı alanının doğu (Kamışlı kesimi) ile batı (Ayn El Arap kesimi) bölümlerinde ortak devriye yapmaları kararlaştırılmıştı. İlk devriye de 1 Kasım’da Derbesiye bölgesinde yapılmıştı.
69 KİLOMETRE UZUNLUKTA
Dün 12’ncisi yapılan ortak devriye Kamışlı kırsalında başlayıp, Suriye-Irak sınırına doğru Derik’e kadar uzandı. Devriye öncesinde Türk ve Rus askerleri birlikte araziyle ilgili değerlendirmede bulundu. Her iki taraftan dörder olmak üzere toplam sekiz araçla yapılan devriyenin güzergâh uzunluğu 69 km’yi buldu. Devriyede 7 km kadar derinliğe inildi.
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