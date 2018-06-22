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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
22.06.2018 - 16:41, Son Güncelleme:

Bir araya geldiler... Türkiye karşıtı skandal ifadeler

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Bir araya geldiler... Türkiye karşıtı skandal ifadeler

DOĞU Akdeniz’deki enerji kaynaklarını paylaşma ve Avrupa pazarlarına ulaştırma konusunda Türkiye ve Kıbrıslı Türkleri by-pass ederek yakın işbirliği yapan Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan ve İsrail şimdi de savunma alanında bölgede kalkan oluşturma girişimi başlattı. 3 ülkenin savunma bakanları, Kıbrıs Rum yönetiminin Larnaka kentinde savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı sempozyuma katıldı ve Doğu Akdeniz’de güvenlik alanında işbirliği kararlarını tekrarladı. Yunan Savunma Bakanı, “Türkiye herhangi bir zamanda Kıbrıs ve Yunanistan’ın egemenlik haklarını sorgulamaya yeltenmesi halinde bu vereceğimiz yanıt çok büyük olacak, bilinmesini isterim” dedi.

Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail, doğalgaz paylaşımı konusunda başbakan seviyesinde bir çok bir araya geldi. Savunma bakanları ise, 2’inci kez bir araya geliyor.

Yunanistan Savunma Bakanı, Panos Kammenos, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ve Rum Savunma Bakanı Savvas Angelides, sempozyumda ayrı ayrı konuşmalar yaparak, bölgesel işbirliğinin önemine değindi ve terörler mücadele, kara ve deniz sınırların korunması ve mülteciler konularında ortak hareket edeceklerini söyledi. Sempozyuma özellikle İsrail’den çok sayıda özel sektör savunma sanayi şirketi katıldı.

Bir araya geldiler... Türkiye karşıtı skandal ifadeler


 YUNAN BAKAN: TÜRKİYE’YE KARŞI BİRİZ

Sempozyum öncesinde savunma bakanları ikili görüşmeler de yaptı. Yunanistan Savunma Bakanı Rum lider Nikos Anastasiadis’le biraraya geldi. Rum medyasının haberlerine göre, Rum lider ve Yunan Savunma Bakanı, Ege’de son dönemde Türkiye ile artan gerilim ve Rumların tek yanlı parsellediği doğu Akdeniz’deki doğalgaz sondajlarını görüştü.

Yunan Savunma Bakanı, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği münhasır alan sınırlarına Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin itirazlarına atıfta bulunarak, “Türkiye herhangi bir zamanda Kıbrıs ve Yunanistan’ın egemenlik haklarını sorgulamaya yeltenmesi halinde bu vereceğimiz yanıt çok büyük olacak, bilinmesini isterim” dedi. Yunanlı Bakan, Kıbrıslı Rumlarla savunma alanlarının bir olduğunu da kaydetti.

Bir araya geldiler... Türkiye karşıtı skandal ifadeler


LIEBERMAN: ORTAK SAVUNMA PROJELERİ

İsrail Savunma Bakanı Lieberman ise, Larnaka’daki sempozyumda konuştu. Lieberman, Rum yönetimi ve Yunanistan’la son yıllarda işbirliğinde büyük ilerleme kaydettiklerini söyledi. İsrail Savunma Bakanı, Rum ve Yunan savunma bakanları ile neredeyse her gün temas halinde olduklarını vurgulayarak, “Bugün yeni bir işbirliğinin ilk adımlarını atıyoruz. Askeri sanayilerimiz de artık çok önemli projeleri birlikte yürütecek” diye konuştu.

3 Savunma Bakanı’nın, Doğu Akdeniz’de arama kurtarma, doğal felaketler ve terörle mücadele gibi konularda ortak tatbikatlar düzenlenmesi konusunda açıklama yapması bekleniyor.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (22.06.2018-2)
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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