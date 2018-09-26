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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
26.09.2018 - 19:56, Son Güncelleme:

Bir araya geldiler: Trump tarih verdi

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Bir araya geldiler: Trump tarih verdi

BM Genel Kurulu vesilesiyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu barış planını 4 ay içinde açıklayacağını duyurdu. Trump Filistin İsrail meselesinde ilk kez iki devletli çözümü desteklediğini dile getirdi.

Netanyahu ile görüşüp ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, bağımsız Filistin yaratması gereken iki devletli çözümü desteklediğini ilk kez dile getirdi.

''Bence en çok işe yarayacak olan iki devletli çözüm, benim hissiyatım bu'' vurgusu yapan ABD Başkanı şöyle devam etti:

''Epey ilerleme kaydedildi, İsrail ile Filistinliler bir şey yapmak istiyor. Oldukça süratle harekete geçmeye başlayacağız.''

'FİLİSTİN YÜZDE 100 MASAYA OTURACAK'

Sputnik'in haberine göre Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından ABD'nin arabuluculuğunu reddettiğini açıklayan Filistin Yönetimi'nin masaya döneceğinden emin havada konuşan Trump, Filistinlilerin müzakere masasına yüzde 100 döneceğini söyleyip ''İsrail diğer taraf için iyi bir şey yapmak zorunda kalacak'' dedi.

ABD Başkanı, damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in öncülüğünde hazırlanan ve Filistin halkını BM tarafından tanınan yasal haklarından mahrum etmeye çalışan 'Yüzyılın Anlaşması'nı uluslararası topluma sunacakları tarihi de verdi. 

'Gelecek iki-üç-dört ay içinde diyebilirim. Bu işi ilk görev dönemimde halletmek istiyorum.''

SURİYE'YE HAVA SALDIRILARINA TAM DESTEK

İsrail'in bir Rus uçağını Suriye savunma sistemlerine karşı kalkan yapması sonucu 15 Rus askerinin ölmesi yüzünden Moskova-Tel Aviv hattında yüksek gerilim yaşanırken, Trump'tan İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları için ''Son derece destekliyoruz'' açıklaması geldi. İsrail'in saldırgan olmaktan başka seçeneğinin olmadığını savundu.

İsrail-Rusya gerilimini 'münasip bir zamanda' Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuşacağını söyleyen Trump, Netanyahu'ya ''Sizinleyiz, yüzde 100 sizin yanınızdayız'' güvencesi verdi.

'KİMSE SİZİN GİBİ DESTEKLEMEDİ'

Netanyahu, Trump'a ''BM Genel Kurulu'nda hem İran'a karşı güçlü sözleriniz ve güçlü eylemleriniz için hem de İsrail'e olağanüstü desteğiniz için teşekür ederim'' diyerek ekledi:

''İsrail'i kimse sizin gibi desteklemedi ve bunu takdir ediyoruz.''

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (26.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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