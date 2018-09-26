Bir araya geldiler: Trump tarih verdi
BM Genel Kurulu vesilesiyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu barış planını 4 ay içinde açıklayacağını duyurdu. Trump Filistin İsrail meselesinde ilk kez iki devletli çözümü desteklediğini dile getirdi.
Netanyahu ile görüşüp ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, bağımsız Filistin yaratması gereken iki devletli çözümü desteklediğini ilk kez dile getirdi.
''Bence en çok işe yarayacak olan iki devletli çözüm, benim hissiyatım bu'' vurgusu yapan ABD Başkanı şöyle devam etti:
''Epey ilerleme kaydedildi, İsrail ile Filistinliler bir şey yapmak istiyor. Oldukça süratle harekete geçmeye başlayacağız.''
'FİLİSTİN YÜZDE 100 MASAYA OTURACAK'
Sputnik'in haberine göre Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından ABD'nin arabuluculuğunu reddettiğini açıklayan Filistin Yönetimi'nin masaya döneceğinden emin havada konuşan Trump, Filistinlilerin müzakere masasına yüzde 100 döneceğini söyleyip ''İsrail diğer taraf için iyi bir şey yapmak zorunda kalacak'' dedi.
ABD Başkanı, damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in öncülüğünde hazırlanan ve Filistin halkını BM tarafından tanınan yasal haklarından mahrum etmeye çalışan 'Yüzyılın Anlaşması'nı uluslararası topluma sunacakları tarihi de verdi.
'Gelecek iki-üç-dört ay içinde diyebilirim. Bu işi ilk görev dönemimde halletmek istiyorum.''
SURİYE'YE HAVA SALDIRILARINA TAM DESTEK
İsrail'in bir Rus uçağını Suriye savunma sistemlerine karşı kalkan yapması sonucu 15 Rus askerinin ölmesi yüzünden Moskova-Tel Aviv hattında yüksek gerilim yaşanırken, Trump'tan İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları için ''Son derece destekliyoruz'' açıklaması geldi. İsrail'in saldırgan olmaktan başka seçeneğinin olmadığını savundu.
İsrail-Rusya gerilimini 'münasip bir zamanda' Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuşacağını söyleyen Trump, Netanyahu'ya ''Sizinleyiz, yüzde 100 sizin yanınızdayız'' güvencesi verdi.
'KİMSE SİZİN GİBİ DESTEKLEMEDİ'
Netanyahu, Trump'a ''BM Genel Kurulu'nda hem İran'a karşı güçlü sözleriniz ve güçlü eylemleriniz için hem de İsrail'e olağanüstü desteğiniz için teşekür ederim'' diyerek ekledi:
''İsrail'i kimse sizin gibi desteklemedi ve bunu takdir ediyoruz.''
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