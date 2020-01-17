Bir anda çöktü

ABD’nin başkenti Washington’da bir binanın aniden çökmesi saniye saniye görüntülendi. Olayda şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Binanın çöküş anı ise caddenin karşısında yer alan bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde binanın yıkıldığı anda, binadan sadece birkaç metre ötede toz bulutundan kaçan yayaların olduğu da görülüyor.