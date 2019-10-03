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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.10.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

"Bin Selman, cinayetin sorumluluğunu itiraf etmeli"

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"Bin Selman, cinayetin sorumluluğunu itiraf etmeli"

Mısır'daki Devrimin Yarını Partisi Lideri Dr. Eymen Nur, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, "Muhammed Bin Selman, siyasi sorumluluğunu itiraf ederek cinayetin sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor. Selman, bu cinayette ortak ve cinayet sorumluluğunu itiraf etmesi gerek." dedi.

Kaşıkçı ile 33 yıllık arkadaş olduklarını ifade eden Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selman'ın başarısız bir yönetim sergilediğini kaydetti.

Nur, şunları kaydetti:

"Selman'ın gerçek yüzü anlaşıldı ve bu iğrenç cinayetin yanı sıra bütün alanlarda başarısız olduğu görüldü. Bu yıl Mısır, Sudan ve Cezayir için Arap Baharı'nın ikinci dalgası tekrar etti. İnşallah bu uğurda çalışan Kaşıkçı ve kitaplarında duruşlarıyla müjdelediği dalga gerçekleşir. İkinci Arap Baharı, Cemal Kaşıkçı'nın çabalarıyla gerçekleşti. Kaşıkçı'nın cesedinin parçalarının veya tamamının yerinin söylenmemesi, gizli bırakılması, bu araştırmaların Suudi Arabistan'ın gerçekleşen ciddiyetsiz ve güvensiz araştırmalarındandır."

Muhammed Bin Selman'ın, Kaşıkçıkaşıkçı'yı öldürdüğünü inkar ettiğini ve başkonsolosluktan çıktığını onayladığını aktaran Nur, "Siyasi sorumluluğunu itiraf ederek cinayet sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor. Görüşüm, Selman bu cinayette ortak ve cinayetin sorumluluğunu itiraf etmesi gerek." diye konuştu.
Nobel Barış Ödüllü Yemenli Aktivist Tevekkül Karman da Kaşıkçı cinayeti için soruşturma ekibi kurulması gerektiğini söyledi.

Suudi rejiminin davayı kapatacağını dile getiren Karman, şunları kaydetti:

"Cemal Kaşıkçı, rejimi takip ederek ölümünden sonra da cesediyle olayı Birleşik Milletler sokaklarında ve organizasyonlarda kovaladı. Suudi Arabistan'ın planlarını bozmayı başardı. Kaşıkçı, Selman'ın, kendini Suudi rejimini düzeltmeye yetkili kişi olarak gösterme çabalarını ve onun Suudi Krallığı'na medeniyeti getirme projelerini bozdu. Bu planları kırdı. Selman, cinayeti kabul edip sorumluluğu üstlenmeli ve yargılanmalı."

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